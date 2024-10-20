مواجهة واعدة بين الإنجليزية واتحاد عمان بـسلة الناشئين اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة السادسة لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 5:30 مساء، تليها مباراة
نجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.
وستقوم "الغد" ببث المباراتين عبر منصتها الرقمية على "فيسبوك"، بتعليق الزميل محمد ملص، وذلك في إطار الالتزام الذي قدمته المؤسسة ببث العدد الأكبر من مباريات
دوري الفئات بشكل حصري، دعما لأنشطة اتحاد كرة السلة وإبراز مواهب اللاعبين.
وكانت الجولة الأولى من المرحلة السادسة، شهدت فوز فريقي، الإنجليزية على نجوم اتحاد عمان (76-41)، والأرثوذكسي على اتحاد عمان (73-70).
في المقابل، شهدت منافسات الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الخامسة لبطولة دوري الناشئين للفئة تحت 14 سنة لكرة السلة، فوز فرق، الإنجليزية على اتحاد عمان (82-72)، الأهلي على جرش (62-51)، الأرثوذكسي على المقاولين (101-39)، والجليل على نجوم الأردن (51-48).
وفي منافسات دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، خطف فريقا نجوم الأرثوذكسي واتحاد عمان بطاقتي التأهل إلى المرحلة الثالثة، لينضمان إلى فرق، الفحيص، الأرثوذكسي، الأهلي ونجوم الأردن.
وتأهل نجوم الأرثوذكسي إلى الدور المقبل بحسمه السلسلة القصيرة مع الاتفاق (2-0) بفوزه (49-29) و(35-19)، فيما نجح اتحاد عمان ببلوغ الدور الثالث بفوزه على نجوم الفحيص (2-1)، حيث فاز في اللقاء الأول (35-21) وخسر (55-60)، قبل أن يحسم السلسلة بفوزه في اللقاء الثالث (49-41).
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