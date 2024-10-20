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مواجهة واعدة بين الإنجليزية واتحاد عمان بـسلة الناشئين اليوم

10/20/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة السادسة لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 5:30 مساء، تليها مباراة نجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.
وستقوم "الغد" ببث المباراتين عبر منصتها الرقمية على "فيسبوك"، بتعليق الزميل محمد ملص، وذلك في إطار الالتزام الذي قدمته المؤسسة ببث العدد الأكبر من مباريات دوري الفئات بشكل حصري، دعما لأنشطة اتحاد كرة السلة وإبراز مواهب اللاعبين.
وكانت الجولة الأولى من المرحلة السادسة، شهدت فوز فريقي، الإنجليزية على نجوم اتحاد عمان (76-41)، والأرثوذكسي على اتحاد عمان (73-70).
في المقابل، شهدت منافسات الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الخامسة لبطولة دوري الناشئين للفئة تحت 14 سنة لكرة السلة، فوز فرق، الإنجليزية على اتحاد عمان (82-72)، الأهلي على جرش (62-51)، الأرثوذكسي على المقاولين (101-39)، والجليل على نجوم الأردن (51-48).
وفي منافسات دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، خطف فريقا نجوم الأرثوذكسي واتحاد عمان بطاقتي التأهل إلى المرحلة الثالثة، لينضمان إلى فرق، الفحيص، الأرثوذكسي، الأهلي ونجوم الأردن.
وتأهل نجوم الأرثوذكسي إلى الدور المقبل بحسمه السلسلة القصيرة مع الاتفاق (2-0) بفوزه (49-29) و(35-19)، فيما نجح اتحاد عمان ببلوغ الدور الثالث بفوزه على نجوم الفحيص (2-1)، حيث فاز في اللقاء الأول (35-21) وخسر (55-60)، قبل أن يحسم السلسلة بفوزه في اللقاء الثالث (49-41).

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