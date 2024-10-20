المصارعة ينظم بطولتين لاختيار عناصر منتخباته الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - ينظم اتحاد المصارعة، بطولة المملكة للمصارعة الرومانية عن الفئات، تحت 15 و17 عاما، فوق 20 عاما والرجال، والتي تقام بالفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
كما يقيم اتحاد المصارعة بطولة للفئات ذاتها في المصارعة الحرة يومي 8 و9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الصالة نفسها.
وتأتي البطولتان في إطار مساع لاتحاد المصارعة لاختيار عناصر المنتخب الوطني التي سيتم إشاراكها في البطولة العربية، والتي أكد الاتحاد العربي للمصارعة تنظيمها بتونس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وستكون البطولة أيضا محطة استعدادية للمنتخب الوطني للرجال، الباحث عن ظهور قوي في بطولة آسيا، والتي تقدم الأردن لاستضافتها رسميا في آذار (مارس) من العام المقبل، بانتظار حسم ملف البلد المنظم نهاية العام الحالي.
في المقابل، يشارك مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما حمزة أبو جعفر، ومدير الاعتماد للبطولة ذاتها أسامة أبو عصبة، كممثلين عن اتحاد المصارعة، في ورشة التدريب الدولية التي تختتم غدا في ألبانيا، بدعوة خاصة من الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك لصقل مهاراتهما وتوظيفها في البطولات التي تستضيفها المملكة سعيا للمساهمة في إنجاحها.
إلى ذلك، بحث رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة سبل التعاون مع المدرسة الأميركية في عمان "ACS"، لإدخال رياضة المصارعة ضمن البرامج الرياضية المعتمدة للمدرسة.
واطلع العواملة بحضور مدير المشاركة المجتمعية محمد حوراني ومدير الأنشطة جاكوب نيلسن، على المرافق الخاصة بالمدرسة، مثمنا ترحيب ممثلي المدرسة بتوفير مدرب مصارعة من الجنسية الأميركية لتدريب طلاب المدرسة، وهو بريت هوتون المصارع الأسبق، الذي يعمل مدرس PE في المدرسة الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد المصارعة لبدء عملية إدخال الرياضة إلى المدارس، سعيا لتوسيع القاعدة.
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