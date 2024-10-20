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المصارعة ينظم بطولتين لاختيار عناصر منتخباته الوطنية

10/20/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - ينظم اتحاد المصارعة، بطولة المملكة للمصارعة الرومانية عن الفئات، تحت 15 و17 عاما، فوق 20 عاما والرجال، والتي تقام بالفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
كما يقيم اتحاد المصارعة بطولة للفئات ذاتها في المصارعة الحرة يومي 8 و9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الصالة نفسها.
وتأتي البطولتان في إطار مساع لاتحاد المصارعة لاختيار عناصر المنتخب الوطني التي سيتم إشاراكها في البطولة العربية، والتي أكد الاتحاد العربي للمصارعة تنظيمها بتونس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وستكون البطولة أيضا محطة استعدادية للمنتخب الوطني للرجال، الباحث عن ظهور قوي في بطولة آسيا، والتي تقدم الأردن لاستضافتها رسميا في آذار (مارس) من العام المقبل، بانتظار حسم ملف البلد المنظم نهاية العام الحالي.
في المقابل، يشارك مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما حمزة أبو جعفر، ومدير الاعتماد للبطولة ذاتها أسامة أبو عصبة، كممثلين عن اتحاد المصارعة، في ورشة التدريب الدولية التي تختتم غدا في ألبانيا، بدعوة خاصة من الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك لصقل مهاراتهما وتوظيفها في البطولات التي تستضيفها المملكة سعيا للمساهمة في إنجاحها.
إلى ذلك، بحث رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة سبل التعاون مع المدرسة الأميركية في عمان "ACS"، لإدخال رياضة المصارعة ضمن البرامج الرياضية المعتمدة للمدرسة.
واطلع العواملة بحضور مدير المشاركة المجتمعية محمد حوراني ومدير الأنشطة جاكوب نيلسن، على المرافق الخاصة بالمدرسة، مثمنا ترحيب ممثلي المدرسة بتوفير مدرب مصارعة من الجنسية الأميركية لتدريب طلاب المدرسة، وهو بريت هوتون المصارع الأسبق، الذي يعمل مدرس PE في المدرسة الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد المصارعة لبدء عملية إدخال الرياضة إلى المدارس، سعيا لتوسيع القاعدة.

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