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السائقون الأردنيون يستعدون لسباق البانوراما عبر الهضبة السعودية

10/20/2024 2:48:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - شكلت مشاركة السائقين الشباب في بطولة السعودية لتسلق الهضبة، التي تكونت من 3 جولات تحديا كبيرا للسائقين لإثبات ذاتهم وصقل مهاراتهم وسط منافسة قوية مع المشاركين في سباقات الهضبة المدججين بأفضل أنواع السيارات، واستطاع السائقون الأردنيون احتلال مراكز متقدمة بين السائقين المشاركين في البطولة.
وساهمت مشاركة السائقين الشباب في اكتسابهم خبرات كبيرة استعدادا للمشاركة في سباق تسلق مرتقع البانوراما، الذي ينطلق في البحر الميت يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 28 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان، ما يزيد من حدة المنافسة بين السائقين لنيل اللقب.
وكان السائقون الأردنيون، حققوا نتائج مميزة في الجولتين الأولى والثانية من سباق الهضبة، وعادوا بنتائج جيدة في الجولة الثالثة، حيث حقق السائق أمير النجار المركز الرابع في الترتيب العام والثالث في فيئة 2 ايه، واحتل السائق هشام النجار المركز الخامس في الترتيب العام والثاني في الفئة 1، واحتل السائق وائل مصطفى المركز السابع في الترتيب العام والثاني في فئة بي 2، واحتل السائق إيهاب الشرفا المركز السابع في الفئة نفسها، وحقق السائق أحمد جانخوت المركز الثاني لفئة 5 ايه.
وقال السائق أمير النجار: "شهدت البطولة منافسة قوية بيني وبين السائق اللبناني جاد لحود، وبعد الجولة الثالثة من بطولة السعودية لسباقات الهضبة، تعادلنا في النقاط وستقوم اللجنة المنظمة بتحديد مراكز الترتيب العام للبطولة، كما كانت المنافسة قوية مع السائقين السعوديين المشاركين استطعنا إثبات ذاتنا كسائقين أردنيين في البطولة، وقمنا بمنافسة سائقين آخرين، يمتلكون سيارات حديثة، مقارنة بسياراتنا التي نشارك فيها في السباقات، نفتخر بوقوفنا على منصة التتويج، وهدفنا التالي هو سباق تسلق مرتفع البانوراما يوم الجمعة المقبل، حيث إن المنافسة ستكون قوية بين فئة الشباب في السباق، كما يشارك البطل اللبناني روجيه فغالي في السباق وفقا لقائمة المشاركين الرسيمة، كما يشارك عدد من السائقين من فلسطين في السباق، نتطلع إلى إحراز نتائج مميزة والوقوف على منصة التتويج".
وقال السائق إيهاب الشرفا: "شاركت في البطولة، لخوض تجربة جديدة، والاستعداد بشكل جيد لسباق تسلق مرتفع البانوراما، كانت تجربة المشاركة في بطولة السعودية للهضبة فريدة من نوعها، والتي كانت من أقوى السباقات بسبب قوة السائقين المشاركين في البطولة، كما أن سياراتهم تعد من أقوى سيارات سباقات السرعة، ونسعى إلى خوض سباقات نستطيع من خلالها اكتساب المزيد من الخبرات".
وقال السائق أحمد جانخوت: "شاركنا في بطولة السعودية للهضبة وحققنا نتائج مميزة على مدار الجولات الثلاث، ونافسنا بقوة لتحقيق نتائج مميزة بين السائقين العشرة الأوائل، كما أنني حققت المركز الثاني في فئة ايه 5، كانت تجربتي أكثر من رائعة ومميزة، اكتسبت فيها المزيد من الخبرات، والآن، أتطلع إلى تحقيق الإنجاز في سباق البانوراما الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل".

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