السائقون الأردنيون يستعدون لسباق البانوراما عبر الهضبة السعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - شكلت مشاركة السائقين الشباب في بطولة السعودية لتسلق الهضبة، التي تكونت من 3 جولات تحديا كبيرا للسائقين لإثبات ذاتهم وصقل مهاراتهم وسط منافسة قوية مع المشاركين في سباقات الهضبة المدججين بأفضل أنواع السيارات، واستطاع السائقون الأردنيون احتلال مراكز متقدمة بين السائقين المشاركين في البطولة.
وساهمت مشاركة السائقين الشباب في اكتسابهم خبرات كبيرة استعدادا للمشاركة في سباق تسلق مرتقع البانوراما، الذي ينطلق في البحر الميت يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 28 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان، ما يزيد من حدة المنافسة بين السائقين لنيل اللقب.
وكان السائقون الأردنيون، حققوا نتائج مميزة في الجولتين الأولى والثانية من سباق الهضبة، وعادوا بنتائج جيدة في الجولة الثالثة، حيث حقق السائق أمير النجار المركز الرابع في الترتيب العام والثالث في فيئة 2 ايه، واحتل السائق هشام النجار المركز الخامس في الترتيب العام والثاني في الفئة 1، واحتل السائق وائل مصطفى المركز السابع في الترتيب العام والثاني في فئة بي 2، واحتل السائق إيهاب الشرفا المركز السابع في الفئة نفسها، وحقق السائق أحمد جانخوت المركز الثاني لفئة 5 ايه.
وقال السائق أمير النجار: "شهدت البطولة منافسة قوية بيني وبين السائق اللبناني جاد لحود، وبعد الجولة الثالثة من بطولة السعودية لسباقات الهضبة، تعادلنا في النقاط وستقوم اللجنة المنظمة بتحديد مراكز الترتيب العام للبطولة، كما كانت المنافسة قوية مع السائقين السعوديين المشاركين استطعنا إثبات ذاتنا كسائقين أردنيين في البطولة، وقمنا بمنافسة سائقين آخرين، يمتلكون سيارات حديثة، مقارنة بسياراتنا التي نشارك فيها في السباقات، نفتخر بوقوفنا على منصة التتويج، وهدفنا التالي هو سباق تسلق مرتفع البانوراما يوم الجمعة المقبل، حيث إن المنافسة ستكون قوية بين فئة الشباب في السباق، كما يشارك البطل اللبناني روجيه فغالي في السباق وفقا لقائمة المشاركين الرسيمة، كما يشارك عدد من السائقين من فلسطين في السباق، نتطلع إلى إحراز نتائج مميزة والوقوف على منصة التتويج".
وقال السائق إيهاب الشرفا: "شاركت في البطولة، لخوض تجربة جديدة، والاستعداد بشكل جيد لسباق تسلق مرتفع البانوراما، كانت تجربة المشاركة في بطولة السعودية للهضبة فريدة من نوعها، والتي كانت من أقوى السباقات بسبب قوة السائقين المشاركين في البطولة، كما أن سياراتهم تعد من أقوى سيارات سباقات السرعة، ونسعى إلى خوض سباقات نستطيع من خلالها اكتساب المزيد من الخبرات".
وقال السائق أحمد جانخوت: "شاركنا في بطولة السعودية للهضبة وحققنا نتائج مميزة على مدار الجولات الثلاث، ونافسنا بقوة لتحقيق نتائج مميزة بين السائقين العشرة الأوائل، كما أنني حققت المركز الثاني في فئة ايه 5، كانت تجربتي أكثر من رائعة ومميزة، اكتسبت فيها المزيد من الخبرات، والآن، أتطلع إلى تحقيق الإنجاز في سباق البانوراما الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل".
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