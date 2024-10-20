ارتفاع أعداد اللاعبات المحترفات بقائمة النشميات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا بأعداد اللاعبات اللواتي انضممن للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم
من خارج دوري المحترفات المحلي، في ظل النهج الذي يتبعه اتحاد الكرة مؤخرا، مع المنتخبات الوطنية على الكرة النسوية.
وشهدت القائمة الحالية حضور 9 لاعبات يلعبن في الدوريات الخارجية من أصل 25 لاعبة في القائمة المشاركة في البطولة الوردية الودية المقامة في تركيا، والتي ستبدأ اليوم وحتى 30 من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات من قارات مختلفة.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة 25 لاعبة، هن: شرين الشلبي، ملك
شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
واستدعى المدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، 3 لاعبات انضممن للمرة الأولى للمنتخب الوطني ولم يسبق لهن اللعب في الدوري المحلي بسبب إقامتهن في الخارج، وهن: رانيا جمهور، ندى غضبان ورقية الفرارجة، فيما تحضر اللاعبتان فرح أبو تايه وسيلينا عكروش للمرة الثانية لتجمعات المنتخب، فيما غابت لاعبة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح بسبب الإصابة.
وحضرت من الدوري السعودي للمحترفات والدرجة الأولى كل من: روند كساب، آية المجالي، لانا فراس وميساء جبارة، وهن اللواتي بدأن مسيرتهن الكروية محليا، ولهن حضور دائم مع منتخب السيدات في الفترات الماضية.
ويسعى اتحاد الكرة من خلال كل تجمع في فترات التوقف الدولية المعتمدة، إلى جلب أفضل اللاعبات اللواتي يحملن الجنسية الأردنية في مختلف دول العالم، للاستفادة من إمكانياتهن الفنية، والإبقاء على أفضل اللاعبات في القائمة النهائية، المقرر أن تشارك في تصفيات كأس آسيا العام المقبل.
وذكر المدرب المختص في الكرة النسوية منير أبو هنطش، أن حضور اللاعبات من الخارج، يشكل إضافة مميزة لقائمة المنتخب الوطني من النواحي كافة، موضحا أن المنتخب بحاجة إلى التجديد في المرحلة المقبلة.
وبين أبو هنطش في حديثه لـ"الغد"، أن حضور اللاعبات من الخارج يزيد من التنافس بينهن وبين اللاعبات المحليات، ما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على المنتخب، لافتا إلى أنه مع استمرار هذا التوجه نظرا لتوفر لاعبات على سوية عالية في الخارج.
وبدوره، قال المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا: "إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يسعى باستمرار لاستقطاب اللاعبات من الخارج، وهذا الأمر يعد إيجابيا في المرحلة الحالية، في ظل توفر وقت كاف لخوض التصفيات الآسيوية".
ولفت القرا إلى أن هناك عددا من اللاعبات المحترفات في الخارج يملكن إمكانيات فنية عالية، وأن تواجدهن في التجمعات الرسمية يمنحهن الاحتكاك مع اللاعبات المحليات، مع وجود لاعبات ينشطن محليا تفوقن في الخبرات حسب وصفه، مؤكدا أن الاتحاد والجهاز الفني أحسن في هذه الفكرة والخطوة بالمرحلة الحالية.
ويرى المتابع للكرة النسوية محمود القدومي، أن إحضار لاعبات أردنيات ينشطن في دوريات متقدمة على الصعيد النسوي، سينعكس بصورة قوية على تطور أداء ونتائج المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم بدأت تتبع هذا النهج، وأصبحت ذات مراتب متقدمة في قاراتها.
ووصل وفد المنتخب الوطني فجر أمس إلى تركيا، على أن يباشر تدريباته مساء استعدادا للبطولة الودية، والذي يستهلها الأربعاء المقبل بمواجهة هاييتي، عند الساعة السابعة مساء، ثم يلاقي الفلبين عند الساعة الرابعة مساء السبت المقبل، ويختتم مشاركته بالبطولة بمواجهة الصين تايبيه عند الساعة العاشرة صباح الثلاثاء 29 من الشهر الحالي، حيث ستقام جميع المباريات على مجمع أميرهام الرياضي.
MENAFN20102024000072011014ID1108799695