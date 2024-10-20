Monday, 21 October 2024 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أعداد اللاعبات المحترفات بقائمة النشميات

10/20/2024 2:48:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا بأعداد اللاعبات اللواتي انضممن للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم من خارج دوري المحترفات المحلي، في ظل النهج الذي يتبعه اتحاد الكرة مؤخرا، مع المنتخبات الوطنية على الكرة النسوية.
وشهدت القائمة الحالية حضور 9 لاعبات يلعبن في الدوريات الخارجية من أصل 25 لاعبة في القائمة المشاركة في البطولة الوردية الودية المقامة في تركيا، والتي ستبدأ اليوم وحتى 30 من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات من قارات مختلفة.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة 25 لاعبة، هن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
واستدعى المدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، 3 لاعبات انضممن للمرة الأولى للمنتخب الوطني ولم يسبق لهن اللعب في الدوري المحلي بسبب إقامتهن في الخارج، وهن: رانيا جمهور، ندى غضبان ورقية الفرارجة، فيما تحضر اللاعبتان فرح أبو تايه وسيلينا عكروش للمرة الثانية لتجمعات المنتخب، فيما غابت لاعبة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح بسبب الإصابة.
وحضرت من الدوري السعودي للمحترفات والدرجة الأولى كل من: روند كساب، آية المجالي، لانا فراس وميساء جبارة، وهن اللواتي بدأن مسيرتهن الكروية محليا، ولهن حضور دائم مع منتخب السيدات في الفترات الماضية.
ويسعى اتحاد الكرة من خلال كل تجمع في فترات التوقف الدولية المعتمدة، إلى جلب أفضل اللاعبات اللواتي يحملن الجنسية الأردنية في مختلف دول العالم، للاستفادة من إمكانياتهن الفنية، والإبقاء على أفضل اللاعبات في القائمة النهائية، المقرر أن تشارك في تصفيات كأس آسيا العام المقبل.
وذكر المدرب المختص في الكرة النسوية منير أبو هنطش، أن حضور اللاعبات من الخارج، يشكل إضافة مميزة لقائمة المنتخب الوطني من النواحي كافة، موضحا أن المنتخب بحاجة إلى التجديد في المرحلة المقبلة.
وبين أبو هنطش في حديثه لـ"الغد"، أن حضور اللاعبات من الخارج يزيد من التنافس بينهن وبين اللاعبات المحليات، ما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على المنتخب، لافتا إلى أنه مع استمرار هذا التوجه نظرا لتوفر لاعبات على سوية عالية في الخارج.
وبدوره، قال المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا: "إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يسعى باستمرار لاستقطاب اللاعبات من الخارج، وهذا الأمر يعد إيجابيا في المرحلة الحالية، في ظل توفر وقت كاف لخوض التصفيات الآسيوية".
ولفت القرا إلى أن هناك عددا من اللاعبات المحترفات في الخارج يملكن إمكانيات فنية عالية، وأن تواجدهن في التجمعات الرسمية يمنحهن الاحتكاك مع اللاعبات المحليات، مع وجود لاعبات ينشطن محليا تفوقن في الخبرات حسب وصفه، مؤكدا أن الاتحاد والجهاز الفني أحسن في هذه الفكرة والخطوة بالمرحلة الحالية.
ويرى المتابع للكرة النسوية محمود القدومي، أن إحضار لاعبات أردنيات ينشطن في دوريات متقدمة على الصعيد النسوي، سينعكس بصورة قوية على تطور أداء ونتائج المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم بدأت تتبع هذا النهج، وأصبحت ذات مراتب متقدمة في قاراتها.
ووصل وفد المنتخب الوطني فجر أمس إلى تركيا، على أن يباشر تدريباته مساء استعدادا للبطولة الودية، والذي يستهلها الأربعاء المقبل بمواجهة هاييتي، عند الساعة السابعة مساء، ثم يلاقي الفلبين عند الساعة الرابعة مساء السبت المقبل، ويختتم مشاركته بالبطولة بمواجهة الصين تايبيه عند الساعة العاشرة صباح الثلاثاء 29 من الشهر الحالي، حيث ستقام جميع المباريات على مجمع أميرهام الرياضي.

MENAFN20102024000072011014ID1108799695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث