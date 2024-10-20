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سابقة في الكرة الأردنية.. التأديبية تقرر تهبيط 15 ناديا

10/20/2024 2:48:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في سابقة تحدث في كرة القدم الأردنية، قررت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة معاقبة 15 ناديا من أصل 16 في الدرجة الثانية، بتهبيطهم إلى الدرجة الثالثة، وفرض غرامة مالية على كل ناد مقدارها 25 ألف دينار.
وجاءت هذه العقوبة على خلفية تعليق الأندية مشاركتها في دوري الدرجة الثانية، بسبب مطالبات مالية لم يتم تنفيذها من جانب اتحاد الكرة، ليصر كل طرف على موقفه، قبل أن يتم تحويل الموضوع للجنة التأديبية التي خاطبت الأندية المعنية التي احتجبت عن أول مباراة بدوري الدرجة الثانية، لتبلغها بقرار التهبيط والعقوبة المالية الكبيرة جدا مقارنة بميزانيات الأندية المتهالكة.
وخاطبت اللجنة التأديبية جميع الأندية المعنية وعددها 16 (باستثناء نادي الطرة الذي حضر في موعد المباراة)، لإبلاغها بقرار التهبيط والغرامة المالية، الأمر الذي شكل ردة فعل غاضبة من الأندية التي تعتزم الذهاب إلى استئناف القرار، معتبرة أن هذا القرار جاء مجحفا وظالما ولا بد من إعادة النظر فيه.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأندية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، أن الأندية تأسف لمثل هذا القرار الذي ضرب أندية تشكل قاعدة أساسية للاعبي المنتخبات الوطنية وأندية المحترفين.
واستغرب شطناوي سرعة انعقاد اللجنة واتخاذ القرار الذي ألحق الضرر بأندية لعبت وتلعب دورا في إثراء الكرة الأردنية وخدمتها، وهو أمر مؤسف لا بد من إعادة النظر فيها، مؤكدا أن الأندية ستذهب لاستئناف القرار أملا في العودة عنه لأنه يشكل سابقة خطيرة في الكرة الأردنية.
وقال شطناوي: أعتبر القرار مجحفا بحق 15 ناديا قاموا بجميع المحاولات والمبادرات لتجنب هذه القرارات والغرامات التي كان من شأن الاتحاد تجنبها وإيجاد صيغة مشتركة تحفظ حق الأندية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف: الأندية تأسف أشد الأسف لما صدر من اللجنة التأديبية التي استقبلت القضية بعد تحويلها من قبل أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد، من دون الرجوع للأندية أو حتى إيجاد مخرج مناسب ويخدم الأطراف جميعها.
وقال شطناوي: تم تحويل ملفات الأندية خلال 24 ساعة وجاء القرار بعد 48 ساعة فقط، ما يدل على تهميش الأندية وإلغاء دورها الرياضي التي كانت رافدا للأندية والمنتخب الوطني وتهتم بالناشئين، معتبرا أن سرعة تحويل هذا الملف إلى اللجنه التأديبية كان قرارا متسرعا، مشيرا إلى أن الأندية تناشد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، التدخل من أجل إنهاء هذا الملف بشكل إيجابي، وإنصاف الأندية التي تعتبر نفسها ركنا أساسيا في بناء منظومة الكرة الأردنية.

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