ليفربول يكسب قمته مع تشيلسي.. ومانشستر سيتي يواصل مطاردته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - حقق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي 2-1 على ملعب أنفيلد أمس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ثنائية "الريدز" جاءت عن طريق محمد صلاح (ركلة جزاء) وكورتيس جونز في الدقيقتين 29 و51، فيما أحرز نيكولاس جاكسون هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 48.
بهذه النتيجة، استعاد ليفربول الصدارة بعد أقل من ساعتين على ذهابها لمانشستر سيتي، وذلك بوصوله للنقطة 21، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في المركز السادس.
غابت الخطورة على كلا المرميين في أول ربع ساعة من زمن اللقاء، رغم بعض المحاولات التي أقدم عليها تشيلسي دون أن تبلغ مرحلة التهديد للحارس كاوميهين كيليهير.
وكاد تشيلسي أن يتقدم بهدف أول بعد عرضية من نوني مادويكي، وصلت إلى كول بالمر داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل أحد المدافعين حال دون وصول تسديدة الأخير للشباك.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الريدز، تحصل عليها جونز، لينبري صلاح لتنفيذها بنجاح، مسجلا هدف تقدم أصحاب الأرض.
واضطر أرني سلوت مدرب ليفربول، لإجراء تغيير اضطراري بعد إصابة ديوجو جوتا، ليدفع بداروين نونيز بدلا منه.
وبعد فترة وجيزة، كاد ليفربول أن يضاعف النتيجة بعدما أرسل صلاح عرضية أرضية نحو كودي جاكبو، الذي قابلها بلمسة إلى الشباك، لكن مساعد الحكم أشار برايته لوجود تسلل.
وقبل نهاية الشوط الأول، أطلق بالمر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته علت العارضة.
وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، والبداية بنجاح تشيلسي في المعادلة بعد تمريرة أرسلها مويسيس كايسيدو إلى جاكسون، الذي أودعها الشباك.
لكن الضيوف لم يهنأوا بالهدف المبكر، وذلك بعدما تمكن ليفربول من التقدم مجددا بعد دقيقتين فقط، حينما أرسل صلاح عرضية متقنة نحو جونز، الذي تسلم الكرة ووضعها في الشباك.
واشتعلت أجواء المباراة بعدما تبادل الفريقان الهجمات، وحاول جاكبو تعويض نفسه عن الهدف الملغي بتسديدة قوية، أراد وضعها بأقصى الزاوية اليمنى، لكن محاولته باءت بالفشل وذهبت أعلى المرمى.
ووقف كيليهير حارس الريدز، حائلا أمام وصول مادويكي لشباكه بتصديه لتسديدة "على الطاير" من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء.
وجرب جوستو حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدة تماما عن المرمى، قبل أن يسير البديل بيدرو نيتو على خطاه بتوجيه كرة أرضية زاحفة، مرت بجوار القائم الأيسر.
ووقف سانشيز بالمرصاد لتسديدة أطلقها دياز من مسافة بعيدة، ليتصدى للكرة بأريحية.
وكثف تشيلسي هجماته في الدقائق الأخيرة، أملا في معادلة النتيجة، وهو ما كاد أن يدركه ريناتو فيجا بعدما ارتقى لعرضية من ركنية، موجها الكرة برأسه أعلى العارضة، قبل أن يرسل نيتو عرضية متقنة من الجهة اليمنى، حاول نكونكو مقابلتها بلمسة إلى الشباك، لكنه فشل في اللحاق بها.
من ناحية ثانية، سجل المدافع جون ستونز هدفا في الرمق الأخير ليمنح فريقه فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون 2-1 أمس أيضا.
وافتتح النرويجي يورجن ستراند لارسن التسجيل لوولفرهامبتون (7)، ورد سيتي عبر الكرواتي يوشكو جفارديول (33) وستونز (90+5)، وارتفع رصيد سيتي إلى 20 نقطة في المركز الثاني.
وارتأى مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا إشراك الجناحين البلجيكي جيريمي دوكو والبرازيلي سافينيو على حساب الانجليزيين فيل فودن وجاك غريليش (شارك كلاهما في الشوط الثاني).
وكانت المواجهة بين فريق لم يخسر حتى الآن هذا الموسم، وآخر لم يحقق اي فوز ويقبع في المركز قبل الأخير.
واستغل وولفرهامبتون هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة على الجهة اليمنى للظهير الأيمن البرتغالي نلسون سيميدو، فمررها عند القائم البعيد أمام لارسن المتربص امام المرمى ليتابعها داخل الشباك (7).
وكاد وولفرهامبتون يعزز تقدمه عندما انفرد سيميدو بالحارس البرازيلي ايدرسون الذي تصدى لمحاولته ببراعة (18).
ودانت السيطرة لسيتي لكن مهاجمه النروجي العملاق إيرلينج هالاند كان معزولا بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه، علما أنه سجل 8 اهداف في 4 مواجهات سابقة ضد ولفرهامبتون.
وتمكن جفارديول من ادراك التعادل عندما استلم الكرة على مشارف المنطقة واطلقها لولبية في الزاوية العليا (33).
والهدف هو السابع لسيتي هذا الموسم من خارج المنطقة في الدوري المحلي، مقابل 6 فقط طوال الموسم الماضي.
وسنحت فرصتان جيدتان لسيتي خلال الشوط الأول، لكن حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي جوزيه سا نجح في التصدي لمحاولتي مواطنه برناردو سيلفا والجناح البرازيلي سافينيو.
وعلى الرغم من سيطرة سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فإنه لم يجد اي ثغرة في دفاع وولفرهامبتون المنظم حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما ارتقى ستونز لكرة من ركلة ركنية وتابعها رأسية داخل الشباك (90+5).
سيري أ
استعاد نابولي مجددا فارق الثلاث نقاط في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن مطارده المباشر يوفنتوس، بفوز صعب على مضيفه إمبولي 1-0 أمس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة.
ويدين نابولي بالفوز إلى نجمه الجورجي خفيتشا كافارتسخيليا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد والرابع له هذا الموسم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.
وهو الفوز الرابع تواليا للنادي الجنوبي في مختلف المسابقات هذا الموسم، والسادس له في الدوري ليرفع رصيده في المركز الاول إلى 19 نقطة متقدما بفارق ثلاث عن يوفنتوس الثاني الفائز على لاتسيو 1-0 أول من أمس، و5 عن إنتر حامل اللقب الذي بامكانه تقليص الفارق إلى نقطتين في حال فوزه على مضيفه روما في قمة مباريات هذه المرحلة في ختام هذا اليوم.
وثأر نابولي بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي من الخسارة أمام إمبولي ذهابا وإيابا في الموسم الماضي، وقد أدت الخسارة على ملعبه "دييجو مارادونا" في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي إلى اقالة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، علما أن النادي الجنوبي خسر لقبه وأنهى الموسم الماضي في المركز العاشر المخيب للآمال.
وقال كونتي: "نحاول بناء أسس صلبة لكي نصبح فريقا يملك طموحات حقيقية. لا نريد ان نملك فقّاعة بل شيئا يستمر على المدى الطويل".
وأضاف: "يجب ان نحتفل بكل انتصار لأننا نبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيقه. يتعين علينا الاستمرار بالقيام بما نقوم به".
وكان أصحاب الأرض الفريق الأفضل خلال فترة طويلة من المباراة، وكانت ركلة الجزاء الفائزة لكافارتسخيليا هي التسديدة الوحيدة لنابولي على المرمى.
وعبّر كونتي الذي لعب ورقة رابحة بادخال المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بدلا من البلجيكي روميلو لوكاكو عن أسفه عبر منصة "دازون" للبث التدفقي، قائلا: "لقد حذرت فريقي من أن هذه المباراة ستكون معقدة بالنسبة لي أمام أحد أفضل الفرق في البطولة. الشوط الأول لم يكن الافضل على الإطلاق، في الكثير من النواحي".
وتابع المدرب السابق لمنتخب إيطاليا: "لعبنا بشكل أفضل بعد الاستراحة، لقد فهم اللاعبون بشكل أفضل ما يتعيّن عليهم القيام به وفي النهاية استحقينا هذا الفوز".
ولا يخوض نابولي هذا الموسم اي مسابقة اوروبية نتيجة لتقهقره في الترتيب الموسم المنصرم بعد احرازه لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه والاولى منذ عام 1990 خلال الحقبة الذهبية للاسطورة الأرجنتيني مارادونا.
وأعاد كونتي فريق نابولي إلى دائرة المرشحين للفوز بالسكوديتو، مع ميزة عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسع الذي يربك جدوله.
ويعتبر كافارتسخيليا مفتاح خطط المدرب الإيطالي لكن الجناح الجورجي لم يوقع بعد على تمديد عقده الذي ينتهي عقده في العام 2027.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن كفاراتسخيليا يسعى الحصول على 8.7 مليون دولار في الموسم، وهو مبلغ أكبر بكثير مما يرغب نابولي في تقديمه لنجم انتصاره التاريخي بلقب الدوري العام 2023.
وتلقى إمبولي الذي نجح في احتلال المركز الخامس بعد المرحلة الخامسة، هزيمته الثانية تواليا، حيث يقبع النادي التوسكاني بعدما تلافى الهبوط بشق الانفس في الموسم الماضي، في المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط.
وصعد فيورنتينا الى المركز الخامس بتحقيق فوزه الرابع في آخر 5 مباريات اثر انتصاره الساحق على مضيفه ليتشي بسداسية نظيفة في لقاء أكمل الخاسر شوطه الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.
وسجل أهداف فيورنتينا دانيلو كاتالدي (20 و45) واندريان كولباني (34 و54) والأرجنتيني لوكاس بلتران (61) وفابيانو باريزي (72).
وتغلب أتالانتا على فينيسيا بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي ماريو باشاليتش (7) وماتيو ريتيجي (47).
الليجا
عاد أتلتيكو مدريد لتذوق طعم الانتصارات في الليجا بفوزه الصعب على ضيفه ليجانيس 3-1، بعد أن كان متأخرا بهدف، في المواجهة المدريدية التي جمعت الفريقين أمس، ضمن الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعبه "رياض اير ميتروبوليتانو" ووسط أنصاره، وجد أتلتيكو نفسه متأخرا في النتيجة بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الكاميروني يفان نيو في الدقيقة 34، وهي النتيجة التي دخل بها الفريقان للاستراحة.
نجح رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني في قلب الطاولة على ضيوفهم في غضون 11 دقيقة، وتحديدا بداية من الدقيقة 69 بهدف التعادل عن طريق الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث، وهو ثاني أهدافه في الموسم منذ أن هز شباك فياريال في آب (أغسطس) الماضي.
وفي الدقيقة 81، واصل النجم الفرنسي أنتوان جريزمان بصمته القوية مع الفريق المدريدي، مسجلا هدف الانتصار، والثالث له في الليجا هذا الموسم.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، واصل سورلوث مسلسل هز الشباك بهدفه الشخصي الثاني والثالث لأتلتيكو.
وبهذه النتيجة يعود "الروخيبلانكوس" لسكة الانتصارات في الليجا بعد تعادلين متتاليين، ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة يأتي بها ثالثا، بينما تكبد ليجانيس خسارته الثانية في آخر 5 جولات، الرابعة هذا الموسم، علما بأن الفريق لم يتذوق طعم أي فوز للمباراة الثامنة تواليا، وتحديدا منذ انتصاره على لاس بالماس (2-1) في آب (أغسطس) الماضي.
وتجمد رصيد الفريق المدريدي عند 8 نقاط يحتل بها مؤقتا المركز السابع عشر، وأصبح مهددا بدخول منطقة الخطر.
البوندسليجا
حقق أونيون برلين فوزه الأول خارج الديار هذا الموسم وجاء على حساب الجريح هولشتاين كيل 2-0 أمس الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويدين نادي العاصمة بانتصاره الرابع إلى ابن الـ19 ربيعا توم روثه الذي مرر كرة الهدف الأول إلى اليافع الآخر أليوشا كيملاين (20 عاما) الذي حولها برأسه في الشباك (18)، ثم سجل بنفسه الهدف الثاني بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (89).
وبهذا الانتصار، رفع أونيون برلين رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن حامل اللقب الذي تغلب السبت على أينتراخت فرانكفورت 2-1، وثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الفائز أول من أمس على شتوتجارت وصيف البطل برباعية نظيفة.
في المقابل، بقي هولشتاين كيل من دون فوز حتى الآن في مستهل مغامرته الأولى في دوري الأضواء، مكتفيا بنقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.
ليج 1
تابع ليون سلسلة انتصاراته ورفعها إلى خمسة تواليا في مختلف المسابقات، بعودته من أرض لوهافر بفوز صريح برباعية نظيفة أمس في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
رفع ليون رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة فقط عن ليل الرابع.
في المقابل، تعرض لوهافر لخسارته الخامسة تواليا في سلسلة تلقى خلالها 14 هدفا، ليحتل المركز الخامس عشر.
جاءت المباراة من طرف واحد كما تدل النتيجة وتناوب على تسجيل اهداف الفائز كل من البرازيلي أبنر (32) والبلجيكي ماليك فوفانا (57) والكسندر لاكازيت (71) والجزائري سعيد بن رحمة (87).
والفوز هو الاكبر لليون خارج ملعبه منذ ان تغلب على سانت اتيان 5-0 في 24 كانون الثاني (يناير) 2021.
ويشارك ليون في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) ويلتقي مع بشيكتاش التركي الأسبوع المقبل. - (وكالات)
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