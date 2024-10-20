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ليفربول يكسب قمته مع تشيلسي.. ومانشستر سيتي يواصل مطاردته

10/20/2024 2:48:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حقق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي 2-1 على ملعب أنفيلد أمس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ثنائية "الريدز" جاءت عن طريق محمد صلاح (ركلة جزاء) وكورتيس جونز في الدقيقتين 29 و51، فيما أحرز نيكولاس جاكسون هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 48.
بهذه النتيجة، استعاد ليفربول الصدارة بعد أقل من ساعتين على ذهابها لمانشستر سيتي، وذلك بوصوله للنقطة 21، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في المركز السادس.
غابت الخطورة على كلا المرميين في أول ربع ساعة من زمن اللقاء، رغم بعض المحاولات التي أقدم عليها تشيلسي دون أن تبلغ مرحلة التهديد للحارس كاوميهين كيليهير.
وكاد تشيلسي أن يتقدم بهدف أول بعد عرضية من نوني مادويكي، وصلت إلى كول بالمر داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل أحد المدافعين حال دون وصول تسديدة الأخير للشباك.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الريدز، تحصل عليها جونز، لينبري صلاح لتنفيذها بنجاح، مسجلا هدف تقدم أصحاب الأرض.
واضطر أرني سلوت مدرب ليفربول، لإجراء تغيير اضطراري بعد إصابة ديوجو جوتا، ليدفع بداروين نونيز بدلا منه.
وبعد فترة وجيزة، كاد ليفربول أن يضاعف النتيجة بعدما أرسل صلاح عرضية أرضية نحو كودي جاكبو، الذي قابلها بلمسة إلى الشباك، لكن مساعد الحكم أشار برايته لوجود تسلل.
وقبل نهاية الشوط الأول، أطلق بالمر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته علت العارضة.
وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، والبداية بنجاح تشيلسي في المعادلة بعد تمريرة أرسلها مويسيس كايسيدو إلى جاكسون، الذي أودعها الشباك.
لكن الضيوف لم يهنأوا بالهدف المبكر، وذلك بعدما تمكن ليفربول من التقدم مجددا بعد دقيقتين فقط، حينما أرسل صلاح عرضية متقنة نحو جونز، الذي تسلم الكرة ووضعها في الشباك.
واشتعلت أجواء المباراة بعدما تبادل الفريقان الهجمات، وحاول جاكبو تعويض نفسه عن الهدف الملغي بتسديدة قوية، أراد وضعها بأقصى الزاوية اليمنى، لكن محاولته باءت بالفشل وذهبت أعلى المرمى.
ووقف كيليهير حارس الريدز، حائلا أمام وصول مادويكي لشباكه بتصديه لتسديدة "على الطاير" من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء.
وجرب جوستو حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدة تماما عن المرمى، قبل أن يسير البديل بيدرو نيتو على خطاه بتوجيه كرة أرضية زاحفة، مرت بجوار القائم الأيسر.
ووقف سانشيز بالمرصاد لتسديدة أطلقها دياز من مسافة بعيدة، ليتصدى للكرة بأريحية.
وكثف تشيلسي هجماته في الدقائق الأخيرة، أملا في معادلة النتيجة، وهو ما كاد أن يدركه ريناتو فيجا بعدما ارتقى لعرضية من ركنية، موجها الكرة برأسه أعلى العارضة، قبل أن يرسل نيتو عرضية متقنة من الجهة اليمنى، حاول نكونكو مقابلتها بلمسة إلى الشباك، لكنه فشل في اللحاق بها.
من ناحية ثانية، سجل المدافع جون ستونز هدفا في الرمق الأخير ليمنح فريقه فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون 2-1 أمس أيضا.
وافتتح النرويجي يورجن ستراند لارسن التسجيل لوولفرهامبتون (7)، ورد سيتي عبر الكرواتي يوشكو جفارديول (33) وستونز (90+5)، وارتفع رصيد سيتي إلى 20 نقطة في المركز الثاني.
وارتأى مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا إشراك الجناحين البلجيكي جيريمي دوكو والبرازيلي سافينيو على حساب الانجليزيين فيل فودن وجاك غريليش (شارك كلاهما في الشوط الثاني).
وكانت المواجهة بين فريق لم يخسر حتى الآن هذا الموسم، وآخر لم يحقق اي فوز ويقبع في المركز قبل الأخير.
واستغل وولفرهامبتون هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة على الجهة اليمنى للظهير الأيمن البرتغالي نلسون سيميدو، فمررها عند القائم البعيد أمام لارسن المتربص امام المرمى ليتابعها داخل الشباك (7).
وكاد وولفرهامبتون يعزز تقدمه عندما انفرد سيميدو بالحارس البرازيلي ايدرسون الذي تصدى لمحاولته ببراعة (18).
ودانت السيطرة لسيتي لكن مهاجمه النروجي العملاق إيرلينج هالاند كان معزولا بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه، علما أنه سجل 8 اهداف في 4 مواجهات سابقة ضد ولفرهامبتون.
وتمكن جفارديول من ادراك التعادل عندما استلم الكرة على مشارف المنطقة واطلقها لولبية في الزاوية العليا (33).
والهدف هو السابع لسيتي هذا الموسم من خارج المنطقة في الدوري المحلي، مقابل 6 فقط طوال الموسم الماضي.
وسنحت فرصتان جيدتان لسيتي خلال الشوط الأول، لكن حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي جوزيه سا نجح في التصدي لمحاولتي مواطنه برناردو سيلفا والجناح البرازيلي سافينيو.
وعلى الرغم من سيطرة سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فإنه لم يجد اي ثغرة في دفاع وولفرهامبتون المنظم حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما ارتقى ستونز لكرة من ركلة ركنية وتابعها رأسية داخل الشباك (90+5).
سيري أ
استعاد نابولي مجددا فارق الثلاث نقاط في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن مطارده المباشر يوفنتوس، بفوز صعب على مضيفه إمبولي 1-0 أمس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة.
ويدين نابولي بالفوز إلى نجمه الجورجي خفيتشا كافارتسخيليا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد والرابع له هذا الموسم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.
وهو الفوز الرابع تواليا للنادي الجنوبي في مختلف المسابقات هذا الموسم، والسادس له في الدوري ليرفع رصيده في المركز الاول إلى 19 نقطة متقدما بفارق ثلاث عن يوفنتوس الثاني الفائز على لاتسيو 1-0 أول من أمس، و5 عن إنتر حامل اللقب الذي بامكانه تقليص الفارق إلى نقطتين في حال فوزه على مضيفه روما في قمة مباريات هذه المرحلة في ختام هذا اليوم.
وثأر نابولي بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي من الخسارة أمام إمبولي ذهابا وإيابا في الموسم الماضي، وقد أدت الخسارة على ملعبه "دييجو مارادونا" في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي إلى اقالة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، علما أن النادي الجنوبي خسر لقبه وأنهى الموسم الماضي في المركز العاشر المخيب للآمال.
وقال كونتي: "نحاول بناء أسس صلبة لكي نصبح فريقا يملك طموحات حقيقية. لا نريد ان نملك فقّاعة بل شيئا يستمر على المدى الطويل".
وأضاف: "يجب ان نحتفل بكل انتصار لأننا نبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيقه. يتعين علينا الاستمرار بالقيام بما نقوم به".
وكان أصحاب الأرض الفريق الأفضل خلال فترة طويلة من المباراة، وكانت ركلة الجزاء الفائزة لكافارتسخيليا هي التسديدة الوحيدة لنابولي على المرمى.
وعبّر كونتي الذي لعب ورقة رابحة بادخال المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بدلا من البلجيكي روميلو لوكاكو عن أسفه عبر منصة "دازون" للبث التدفقي، قائلا: "لقد حذرت فريقي من أن هذه المباراة ستكون معقدة بالنسبة لي أمام أحد أفضل الفرق في البطولة. الشوط الأول لم يكن الافضل على الإطلاق، في الكثير من النواحي".
وتابع المدرب السابق لمنتخب إيطاليا: "لعبنا بشكل أفضل بعد الاستراحة، لقد فهم اللاعبون بشكل أفضل ما يتعيّن عليهم القيام به وفي النهاية استحقينا هذا الفوز".
ولا يخوض نابولي هذا الموسم اي مسابقة اوروبية نتيجة لتقهقره في الترتيب الموسم المنصرم بعد احرازه لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه والاولى منذ عام 1990 خلال الحقبة الذهبية للاسطورة الأرجنتيني مارادونا.
وأعاد كونتي فريق نابولي إلى دائرة المرشحين للفوز بالسكوديتو، مع ميزة عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسع الذي يربك جدوله.
ويعتبر كافارتسخيليا مفتاح خطط المدرب الإيطالي لكن الجناح الجورجي لم يوقع بعد على تمديد عقده الذي ينتهي عقده في العام 2027.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن كفاراتسخيليا يسعى الحصول على 8.7 مليون دولار في الموسم، وهو مبلغ أكبر بكثير مما يرغب نابولي في تقديمه لنجم انتصاره التاريخي بلقب الدوري العام 2023.
وتلقى إمبولي الذي نجح في احتلال المركز الخامس بعد المرحلة الخامسة، هزيمته الثانية تواليا، حيث يقبع النادي التوسكاني بعدما تلافى الهبوط بشق الانفس في الموسم الماضي، في المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط.
وصعد فيورنتينا الى المركز الخامس بتحقيق فوزه الرابع في آخر 5 مباريات اثر انتصاره الساحق على مضيفه ليتشي بسداسية نظيفة في لقاء أكمل الخاسر شوطه الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.
وسجل أهداف فيورنتينا دانيلو كاتالدي (20 و45) واندريان كولباني (34 و54) والأرجنتيني لوكاس بلتران (61) وفابيانو باريزي (72).
وتغلب أتالانتا على فينيسيا بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي ماريو باشاليتش (7) وماتيو ريتيجي (47).
الليجا
عاد أتلتيكو مدريد لتذوق طعم الانتصارات في الليجا بفوزه الصعب على ضيفه ليجانيس 3-1، بعد أن كان متأخرا بهدف، في المواجهة المدريدية التي جمعت الفريقين أمس، ضمن الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعبه "رياض اير ميتروبوليتانو" ووسط أنصاره، وجد أتلتيكو نفسه متأخرا في النتيجة بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الكاميروني يفان نيو في الدقيقة 34، وهي النتيجة التي دخل بها الفريقان للاستراحة.
نجح رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني في قلب الطاولة على ضيوفهم في غضون 11 دقيقة، وتحديدا بداية من الدقيقة 69 بهدف التعادل عن طريق الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث، وهو ثاني أهدافه في الموسم منذ أن هز شباك فياريال في آب (أغسطس) الماضي.
وفي الدقيقة 81، واصل النجم الفرنسي أنتوان جريزمان بصمته القوية مع الفريق المدريدي، مسجلا هدف الانتصار، والثالث له في الليجا هذا الموسم.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، واصل سورلوث مسلسل هز الشباك بهدفه الشخصي الثاني والثالث لأتلتيكو.
وبهذه النتيجة يعود "الروخيبلانكوس" لسكة الانتصارات في الليجا بعد تعادلين متتاليين، ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة يأتي بها ثالثا، بينما تكبد ليجانيس خسارته الثانية في آخر 5 جولات، الرابعة هذا الموسم، علما بأن الفريق لم يتذوق طعم أي فوز للمباراة الثامنة تواليا، وتحديدا منذ انتصاره على لاس بالماس (2-1) في آب (أغسطس) الماضي.
وتجمد رصيد الفريق المدريدي عند 8 نقاط يحتل بها مؤقتا المركز السابع عشر، وأصبح مهددا بدخول منطقة الخطر.
البوندسليجا
حقق أونيون برلين فوزه الأول خارج الديار هذا الموسم وجاء على حساب الجريح هولشتاين كيل 2-0 أمس الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويدين نادي العاصمة بانتصاره الرابع إلى ابن الـ19 ربيعا توم روثه الذي مرر كرة الهدف الأول إلى اليافع الآخر أليوشا كيملاين (20 عاما) الذي حولها برأسه في الشباك (18)، ثم سجل بنفسه الهدف الثاني بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (89).
وبهذا الانتصار، رفع أونيون برلين رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن حامل اللقب الذي تغلب السبت على أينتراخت فرانكفورت 2-1، وثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الفائز أول من أمس على شتوتجارت وصيف البطل برباعية نظيفة.
في المقابل، بقي هولشتاين كيل من دون فوز حتى الآن في مستهل مغامرته الأولى في دوري الأضواء، مكتفيا بنقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.
ليج 1
تابع ليون سلسلة انتصاراته ورفعها إلى خمسة تواليا في مختلف المسابقات، بعودته من أرض لوهافر بفوز صريح برباعية نظيفة أمس في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
رفع ليون رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة فقط عن ليل الرابع.
في المقابل، تعرض لوهافر لخسارته الخامسة تواليا في سلسلة تلقى خلالها 14 هدفا، ليحتل المركز الخامس عشر.
جاءت المباراة من طرف واحد كما تدل النتيجة وتناوب على تسجيل اهداف الفائز كل من البرازيلي أبنر (32) والبلجيكي ماليك فوفانا (57) والكسندر لاكازيت (71) والجزائري سعيد بن رحمة (87).
والفوز هو الاكبر لليون خارج ملعبه منذ ان تغلب على سانت اتيان 5-0 في 24 كانون الثاني (يناير) 2021.
ويشارك ليون في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) ويلتقي مع بشيكتاش التركي الأسبوع المقبل. - (وكالات)

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