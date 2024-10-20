صدارة مستحقة للحسين إربد.. تراجع تهديفي واضح.. والطرد يفسد مخططات صياحين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
واصل فريق الحسين إربد صدارته لدوري المحترفين لكرة القدم بعد ختام الجولة السابعة، بعد أن ألحق بالفيصلي هزيمة زادت من أوجاع المنافس هذا الموسم، ليتربع حامل لقب النسخة الأخيرة على القمة متقدما بفارق المواجهات المباشرة والأهداف على الرمثا والأهلي.
وشهدت الجولة تعادل الصريح مع مغير السرحان (0-0)، فوز الوحدات على شباب الأردن (2-0)، خسارة شباب العقبة من الأهلي (1-3)، تفوق الرمثا على معان (1-0)، تجاوز الجزيرة نظيره السلط (2-0)، وتغلب الحسين إربد على الفيصلي (1-0).
وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 10 أهداف فقط، كأقل الجولات تهديفا في الموسم الحالي، ليصل عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 107 أهداف في 40 مباراة، بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، علما أن الجولة الرابعة كانت الأقل بعدد الأهداف بتسجيل 11 هدفا في 4 مباريات، في ظل تأجيل مباراتين منها.
القمة تتلون بـ"الأصفر"
على غير العادة، نجح الحسين إربد في الفوز على نظيره الفيصلي بعد محاولات عديدة في المواسم الماضية، حيث جاء الانتصار نظرا لأفضلية الحسين، من حيث الأسماء والاستقرار في تشكيلة الفريق، وتدعيمها بلاعبين مميزين أيضا.
وقدم البرتغالي جواو موتا أوراق اعتماده مجددا مع الحسين، بعد أن نجح منذ وصوله في تسجيل النتائج الإيجابية على الصعيدين المحلي والآسيوي، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة معه سواء في الموسم الحالي، أو الماضي عندما قاد الفريق في النصف الأول من الموسم.
وكادت المباراة أن تشهد عددا كبيرا من الأهداف للطرفين، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة عند لاعبي الفريقين، وتألق حارسي المرمى يزيد أبو ليلى ونور الدين بني عطية، أبقى اللقاء على هدف وحيد سجله محمود مرضي بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاقة المواجهة.
وواصل الوحدات حضوره المميز محليا وآسيويا، في ظل توهج مهاجمه بهاء فيصل الذي يسجل للمباراة الثالثة على التوالي مع "الأخضر" بمختلف البطولات، حيث سجل هدفا وصنع الآخر لزميله مهند سمرين، في "بروفة" جيدة للفريق قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجكي غدا بدوري أبطال آسيا 2.
وسجل الجزيرة فوزه الأول بدوري المحترفين هذا الموسم، وجاء على حساب السلط بهدفين حملا إمضاء غيث المدادحة وعدي القرا، وهدف الأخير الأجمل في الجولة الحالية بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت زاوية المرمى، فيما تألق حارس المرمى محمد خاطر في الذود عن مرماه على مدار شوطي اللقاء، رغم حضوره بين الخشبات الثلاث للمرة الأولى، ببطولة الدوري للموسم الحالي.
وعاد الأهلي بنقاط ثمينة من ميدان مستضيفه شباب العقبة بثلاثة أهداف سجلها المهاجم عبد الرحمن وشاح، لاعب الوسط يزن دهشان، والمدافع حسام أبو سعدة، في مشهد يؤكد مدى قدرة جميع لاعبي الأهلي على تسجيل الأهداف.
وسجل الرمثا فوزا صعبا على معان سجله المدافع السوري يوسف محمد، في مباراة الفرص الضائعة من الطرفين، فيما تعادل الصريح ومغير السرحان من دون أهداف.
شذرات وكواليس
- نجح الحسين إربد في فك العقدة التي لازمته منذ إياب الموسم 2013-2014، وسجل الفوز الأول على الفيصلي بدوري المحترفين بعد 18 مباراة لم يعرف فيها طريق الانتصارات، حيث فاز الفيصلي في 10 مباريات، مقابل حضور نتيجة التعادل في 8 مناسبات.
- حضر التحكيم الأجنبي للمرة الأولى في دوري المحترفين للموسم الحالي، وذلك بطلب من النادي الفيصلي، حيث قاد قمة الجولة بين الحسين والفيصلي، طاقما تحكيما تونسيا مكونا من صادق السالمي، خليل الحسيني، أيمن إسماعيل ونضال لطيف.
- تذمر لاعب الجزيرة خالد صياحين من البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الربع الساعة الأخيرة من لقاء فريقه أمام السلط، حيث أشار عند خروجه من الملعب إلى أنه ينتظر من الموسم الماضي المباراة المقبلة لفريقه مع الجزيرة، والتي ستجمعه مع الفيصلي، وأن حصوله على "الحمراء" تسبب في غيابه عن الأسبوع المقبل، ومن الجدير بالذكر أن صياحين اللاعب الخامس الذي يتعرض للطرد هذا الموسم، بعد كل من: محمد كحلان (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، أحمد عبيدات وقصي نمر (الصريح).
- سجل الجزيرة أول فوز له بدوري المحترفين، وجاء تحت قيادة المدرب محمود شلباية في أول مباراة له ببطولة الدوري خلفا للمدرب السابق للفريق عثمان الحسنات، على حساب السلط الذي يقوده المدرب هيثم الشبول في أول لقاء له أيضا بالدوري.
- خسر الفيصلي للمرة الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين، واقتصر عدد الفرق التي لم تخسر في المسابقة حتى الآن على فريقين، هما الحسين إربد والوحدات.
- يعتبر فريق الأهلي الأقوى هجوما حتى اللحظة بدوري المحترفين بتسجيله 15 هدفا، فيما يعتبر السلط الأضعف بتسجيله 3 أهداف فقط، جميعها بتوقيع اللاعب محمد عبد المطلب "بوجبا".
- يعد فريق شباب العقبة الأضعف دفاعا باستقبال شباكه 17 هدفا، فيما يعد الحسين إربد الأقوى دفاعا باستقباله هدفين فقط، حيث يحمي عرينه حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى.
- غادر رئيس نادي الفيصلي نضال الحديد المنصة الرئيسية عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء أمام الحسين إربد، غاضبا على نتيجة الفريق وإهدار اللاعبين العديد من الفرص.
- شهدت مباراة الفيصلي والحسين إربد تكسيرا لعدد من مقاعد مدرجات ستاد عمان من قبل جماهير الفيصلي، ورميها على المنصة الرئيسية وأرض الملعب، للمرة الأولى في الموسم الحالي، تعبيرا عن غضب الجمهور من إدارة النادي، مع مطالبتها بالرحيل، إضافة إلى محاولات فردية من المشجعين لاقتحام أرضية الملعب.
- في مشهد طريف بلقاء القمة بين الحسين إربد والفيصلي، رصدت العدسات لقطة متابعة قطة للمباراة على حدود الملعب، وجلوسها في مكانها لعدد من الدقائق قبل مغادرتها المكان.
- حضرت البطاقة الصفراء في الجولة السابعة بـ24 مناسبة، ليصل عدد البطاقات الصفراء في جميع المباريات إلى 176 بطاقة.
- سجل الوحدات أسرع هدفين متتاليين لفريق واحد في الموسم الحالي، حيث نجح بهاء فيصل بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 17:08، قبل أن يصنع لزميله مهند سمرين الهدف الثاني عند الدقيقة 18:57، والفارق بين الهدفين دقيقة و40 ثانية.
- شهدت مباراة الحسين إربد والفيصلي أكبر عدد حضور جماهيري في الجولة الحالية بواقع 3433 مشجعا، ليصل عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 27446 مشجعا في 40 مباراة.
- لاقت لقطة هتاف جماهير الحسين إربد للاعب الفيصلي أحمد العرسان لحظة إصابته بالرأس خلال المباراة، استحسانا وقبولا عند الحاضرين في الملعب، كما حرص لاعبو الحسين إربد على دعم العرسان ومنهم إحسان حداد الذي كان يجري عمليات الإحماء خلف المرمى، وحرص على الاطمئنان على صحته قبل نقله بسيارة الإسعاف.
صدارة الهدافين
واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وبرصيد 4 أهداف يحل في المركز الثاني لاعب الرمثا علي العزايزة، ولاعب الأهلي أنس أبو طعيمة، وسجل 3 أهداف كل من: بهاء فيصل ومهند سمرين (الوحدات)، يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين)، حمزة الدردور (الرمثا)، عمر هاني وسيمون ديديو (الفيصلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، فيما سجل هدفين كل من: ويلدسون دي ميلو وحسام أبو سعدة (الأهلي)، عبد الله العطار (الحسين)، فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، أحمد العرسان (الفيصلي)، حمزة النعيم وخالد عصام (شباب الأردن)، كودا مويابا (معان)، أحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، محمد هشام وأمادو ساني (شباب العقبة).
وأحرز هدفا واحدا كل من: محمود مرضي، عبد العزيز نداي وعارف الحاج (الحسين)، دانيال عفانة وإبراهيم صبرة (الوحدات)، عبد الرحمن وشاح، يزن دهشان، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، أمادو موتاري (الفيصلي)، يوسف محمد، خالد الدردور، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، عبد المالك مفتاحي، ثائر الديرباني ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان) يوسف محمد (الرمثا)، نور الدين السعيدين، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، إبراهيم الرواد، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، عدي القرا، غيث المدادحة، دييجو كالديرون، خالد صياحين، حمزة الصيفي، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، فرج عيد وصهيب القاضي (شباب العقبة)، مقابل هدف عكسي من لاعب الرمثا عامر أبو هضيب، وآخر من لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب.
مباريات الجولة الثامنة
الجمعة: مغير السرحان × شباب الأردن 17:00 (الأمير محمد)
الفيصلي × الجزيرة 19:45 (ستاد عمان)
السبت: السلط × الرمثا 17:00 (ملعب السلط)
معان × الصريح 19:45 (الأمير محمد)
الأحد: الأهلي × الحسين إربد 17:00 (ستاد البتراء)
الوحدات × شباب العقبة 19:45 (ستاد عمان)
ترتيب فرق دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة السابعة
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