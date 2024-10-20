صدارة مستحقة للحسين إربد.. تراجع تهديفي واضح.. والطرد يفسد مخططات صياحين

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

واصل فريق الحسين إربد صدارته لدوري المحترفين بعد ختام الجولة السابعة، بعد أن ألحق بالفيصلي هزيمة زادت من أوجاع المنافس هذا الموسم، ليتربع حامل لقب النسخة الأخيرة على القمة متقدما بفارق المواجهات المباشرة والأهداف على الرمثا والأهلي.

وشهدت الجولة تعادل الصريح مع مغير السرحان (0-0)، فوز الوحدات على شباب الأردن (2-0)، خسارة شباب العقبة من الأهلي (1-3)، تفوق الرمثا على معان (1-0)، تجاوز الجزيرة نظيره السلط (2-0)، وتغلب الحسين إربد على الفيصلي (1-0).

وتستعرض "الغد" في التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 10 أهداف فقط، كأقل الجولات تهديفا في الموسم الحالي، ليصل عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 107 أهداف في 40 مباراة، بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، علما أن الجولة الرابعة كانت الأقل بعدد الأهداف بتسجيل 11 هدفا في 4 مباريات، في ظل تأجيل مباراتين منها.



القمة تتلون بـ"الأصفر"

على غير العادة، نجح الحسين إربد في الفوز على نظيره الفيصلي بعد محاولات عديدة في المواسم الماضية، حيث جاء الانتصار نظرا لأفضلية الحسين، من حيث الأسماء والاستقرار في تشكيلة الفريق، وتدعيمها بلاعبين مميزين أيضا.



وقدم البرتغالي جواو موتا أوراق اعتماده مجددا مع الحسين، بعد أن نجح منذ وصوله في تسجيل النتائج الإيجابية على الصعيدين المحلي والآسيوي، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة معه سواء في الموسم الحالي، أو الماضي عندما قاد الفريق في النصف الأول من الموسم.



وكادت المباراة أن تشهد عددا كبيرا من الأهداف للطرفين، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة عند لاعبي الفريقين، وتألق حارسي المرمى يزيد أبو ليلى ونور الدين بني عطية، أبقى اللقاء على هدف وحيد سجله محمود مرضي بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاقة المواجهة.



وواصل الوحدات حضوره المميز محليا وآسيويا، في ظل توهج مهاجمه بهاء فيصل الذي يسجل للمباراة الثالثة على التوالي مع "الأخضر" بمختلف البطولات، حيث سجل هدفا وصنع الآخر لزميله مهند سمرين، في "بروفة" جيدة للفريق قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجكي غدا بدوري أبطال آسيا 2.



وسجل الجزيرة فوزه الأول بدوري المحترفين هذا الموسم، وجاء على حساب السلط بهدفين حملا إمضاء غيث المدادحة وعدي القرا، وهدف الأخير الأجمل في الجولة الحالية بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت زاوية المرمى، فيما تألق حارس المرمى محمد خاطر في الذود عن مرماه على مدار شوطي اللقاء، رغم حضوره بين الخشبات الثلاث للمرة الأولى، ببطولة الدوري للموسم الحالي.



وعاد الأهلي بنقاط ثمينة من ميدان مستضيفه شباب العقبة بثلاثة أهداف سجلها المهاجم عبد الرحمن وشاح، لاعب الوسط يزن دهشان، والمدافع حسام أبو سعدة، في مشهد يؤكد مدى قدرة جميع لاعبي الأهلي على تسجيل الأهداف.



وسجل الرمثا فوزا صعبا على معان سجله المدافع السوري يوسف محمد، في مباراة الفرص الضائعة من الطرفين، فيما تعادل الصريح ومغير السرحان من دون أهداف.



شذرات وكواليس

- نجح الحسين إربد في فك العقدة التي لازمته منذ إياب الموسم 2013-2014، وسجل الفوز الأول على الفيصلي بدوري المحترفين بعد 18 مباراة لم يعرف فيها طريق الانتصارات، حيث فاز الفيصلي في 10 مباريات، مقابل حضور نتيجة التعادل في 8 مناسبات.



- حضر التحكيم الأجنبي للمرة الأولى في دوري المحترفين للموسم الحالي، وذلك بطلب من النادي الفيصلي، حيث قاد قمة الجولة بين الحسين والفيصلي، طاقما تحكيما تونسيا مكونا من صادق السالمي، خليل الحسيني، أيمن إسماعيل ونضال لطيف.



- تذمر لاعب الجزيرة خالد صياحين من البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الربع الساعة الأخيرة من لقاء فريقه أمام السلط، حيث أشار عند خروجه من الملعب إلى أنه ينتظر من الموسم الماضي المباراة المقبلة لفريقه مع الجزيرة، والتي ستجمعه مع الفيصلي، وأن حصوله على "الحمراء" تسبب في غيابه عن الأسبوع المقبل، ومن الجدير بالذكر أن صياحين اللاعب الخامس الذي يتعرض للطرد هذا الموسم، بعد كل من: محمد كحلان (الفيصلي)، خالد عصام (شباب الأردن)، أحمد عبيدات وقصي نمر (الصريح).



- سجل الجزيرة أول فوز له بدوري المحترفين، وجاء تحت قيادة المدرب محمود شلباية في أول مباراة له ببطولة الدوري خلفا للمدرب السابق للفريق عثمان الحسنات، على حساب السلط الذي يقوده المدرب هيثم الشبول في أول لقاء له أيضا بالدوري.



- خسر الفيصلي للمرة الأولى هذا الموسم بدوري المحترفين، واقتصر عدد الفرق التي لم تخسر في المسابقة حتى الآن على فريقين، هما الحسين إربد والوحدات.



- يعتبر فريق الأهلي الأقوى هجوما حتى اللحظة بدوري المحترفين بتسجيله 15 هدفا، فيما يعتبر السلط الأضعف بتسجيله 3 أهداف فقط، جميعها بتوقيع اللاعب محمد عبد المطلب "بوجبا".



- يعد فريق شباب العقبة الأضعف دفاعا باستقبال شباكه 17 هدفا، فيما يعد الحسين إربد الأقوى دفاعا باستقباله هدفين فقط، حيث يحمي عرينه حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى.



- غادر رئيس نادي الفيصلي نضال الحديد المنصة الرئيسية عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء أمام الحسين إربد، غاضبا على نتيجة الفريق وإهدار اللاعبين العديد من الفرص.



- شهدت مباراة الفيصلي والحسين إربد تكسيرا لعدد من مقاعد مدرجات ستاد عمان من قبل جماهير الفيصلي، ورميها على المنصة الرئيسية وأرض الملعب، للمرة الأولى في الموسم الحالي، تعبيرا عن غضب الجمهور من إدارة النادي، مع مطالبتها بالرحيل، إضافة إلى محاولات فردية من المشجعين لاقتحام أرضية الملعب.



- في مشهد طريف بلقاء القمة بين الحسين إربد والفيصلي، رصدت العدسات لقطة متابعة قطة للمباراة على حدود الملعب، وجلوسها في مكانها لعدد من الدقائق قبل مغادرتها المكان.

- حضرت البطاقة الصفراء في الجولة السابعة بـ24 مناسبة، ليصل عدد البطاقات الصفراء في جميع المباريات إلى 176 بطاقة.



- سجل الوحدات أسرع هدفين متتاليين لفريق واحد في الموسم الحالي، حيث نجح بهاء فيصل بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 17:08، قبل أن يصنع لزميله مهند سمرين الهدف الثاني عند الدقيقة 18:57، والفارق بين الهدفين دقيقة و40 ثانية.



- شهدت مباراة الحسين إربد والفيصلي أكبر عدد حضور جماهيري في الجولة الحالية بواقع 3433 مشجعا، ليصل عدد الحضور الجماهيري في جميع الجولات إلى 27446 مشجعا في 40 مباراة.



- لاقت لقطة هتاف جماهير الحسين إربد للاعب الفيصلي أحمد العرسان لحظة إصابته بالرأس خلال المباراة، استحسانا وقبولا عند الحاضرين في الملعب، كما حرص لاعبو الحسين إربد على دعم العرسان ومنهم إحسان حداد الذي كان يجري عمليات الإحماء خلف المرمى، وحرص على الاطمئنان على صحته قبل نقله بسيارة الإسعاف.









صدارة الهدافين

واصل لاعب الصريح محمد العكش صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وبرصيد 4 أهداف يحل في المركز الثاني لاعب الرمثا علي العزايزة، ولاعب الأهلي أنس أبو طعيمة، وسجل 3 أهداف كل من: بهاء فيصل ومهند سمرين (الوحدات)، يوسف أبو جلبوش "صيصا" (الحسين)، حمزة الدردور (الرمثا)، عمر هاني وسيمون ديديو (الفيصلي)، أحمد الحراحشة (مغير السرحان)، محمد عبد المطلب "بوجبا" (السلط)، فيما سجل هدفين كل من: ويلدسون دي ميلو وحسام أبو سعدة (الأهلي)، عبد الله العطار (الحسين)، فراس شلباية وأوسينو سيزار (الوحدات)، أحمد العرسان (الفيصلي)، حمزة النعيم وخالد عصام (شباب الأردن)، كودا مويابا (معان)، أحمد أبو شعيرة (الجزيرة)، محمد هشام وأمادو ساني (شباب العقبة).

وأحرز هدفا واحدا كل من: محمود مرضي، عبد العزيز نداي وعارف الحاج (الحسين)، دانيال عفانة وإبراهيم صبرة (الوحدات)، عبد الرحمن وشاح، يزن دهشان، أحمد أبو كبير، أحمد عبد ربه، محمد الرازم، أحمد سريوة وليث أبو رحال (الأهلي)، أمادو موتاري (الفيصلي)، يوسف محمد، خالد الدردور، بشار الذيابات، أحمد السلمان وعبد الرحمن الدرايسة (الرمثا)، زيد الأصفر، عبد المالك مفتاحي، ثائر الديرباني ورواد أبو خيرزان (شباب الأردن)، غيث العثامنة، محمود فريتخ ومعتز عبيدات (مغير السرحان) يوسف محمد (الرمثا)، نور الدين السعيدين، عدي ارقيبات، أشرف المساعيد، ياسر الرواشدة، محمود ذيب وعلي زكريا (الصريح)، إبراهيم الرواد، سليمان أبو زمع وحسين عبيدات (معان)، عدي القرا، غيث المدادحة، دييجو كالديرون، خالد صياحين، حمزة الصيفي، مالك علان ومحمد أيوب (الجزيرة)، فرج عيد وصهيب القاضي (شباب العقبة)، مقابل هدف عكسي من لاعب الرمثا عامر أبو هضيب، وآخر من لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب.



مباريات الجولة الثامنة

الجمعة: مغير السرحان × شباب الأردن 17:00 (الأمير محمد)

الفيصلي × الجزيرة 19:45 (ستاد عمان)

السبت: السلط × الرمثا 17:00 (ملعب السلط)

معان × الصريح 19:45 (الأمير محمد)

الأحد: الأهلي × الحسين إربد 17:00 (ستاد البتراء)

الوحدات × شباب العقبة 19:45 (ستاد عمان)







ترتيب فرق دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة السابعة