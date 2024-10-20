الحسين إربد المنتشي محليا يتحضر لإيقاف ناساف آسيويا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – طوى فريق الحسين إربد صفحة دوري المحترفين مؤقتا، منتشيا بالصدارة والفوز المهم على فريق الفيصلي، ليبدأ رحلة التحضير والاستعداد لمواجهة نظيره فريق ناساف كارشي الأوزبكي، عند الساعة السابعة من مساء بعد غد على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
ويبحث " الأصفر" عن مواصلة انتصاراته المحلية والآسيوية وحصد نقاط اللقاء مستفيدا من الروح القتالية المميزة للاعبين ورغبتهم في الاقتراب من التأهل للدور الثاني من المسابقة، خصوصا في ظل تواجد كوكبة من اللاعبين المميزين في صفوفه.
ويرنو فريق الحسين إلى تسجيل ظهور قوي بهذه البطولة، أملا بصناعة إنجاز وتاريخ جديدين للفريق، ولا سيما بامتلاكه 10 لاعبين ممن يمثلون المنتخب الوطني، إلى جانب امتلاكه 3 لاعبين أجانب يشاركون في إنجازات الفريق ويصنعون مع رفاقهم الفارق الفني، وآخرين محليين لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات الآسيوية من خلال مشاركاتهم السابقة مع فرق محلية كالفيصلي، الوحدات. وأخرى عربية وآسيوية، من خلال الاحتراف بالخارج.
ويستقر الفريق بعد الجولة الثانية من البطولة الآسيوية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب أهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما تصدر ناساف كارشي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل الكويت فرق المجموعة برصيده نقطة واحدة.
وبدأ الفريق مساء أمس تحضيراته للمباراة ناساف من خلال جرعة تدريبية خفيفة على ملعب زبدة بإربد، ويدخل اليوم معسكرا تدريبا في أحد فنادق العاصمة، ويخوض جرعة تدريبة على ملعب الكرامة، على أن يكمل تحضيراته مساء غد، من خلال الحصة التدريبية على ملعب المباراة، والتي سيضع فيها المدير الفني موتا اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحسين المناسبة من خلال قراءة أوراق ناساف الفنية ونقاط القوة والضعف التي سيعمل على استغلالها للظفر بنقاط اللقاء.
وتأمل جماهير الحسين في أن يدخل لاعبوها التحضيرات للمواجهة الصعبة بالطموح ذاته والإصرار اللذين لعبوا بهما المباراة السابقة أمام فريق الكويت الكويتي والتي انتهت بقوزه 2-1، خصوصا أن نجوم بطل الدوري للموسم الماضي، أظهروا قدراتهم الحقيقية للجميع في المباريات الماضية، هجومياً ودفاعياً.
واتفقت الآراء على أن اللاعبين الأساسيين والبدلاء اجتهدوا خلال الفترة الماضية وأن كل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق بالشكل المطلوب، والمساهمة في إسعاد جماهير النادي، خصوصا أن المدير الفني موتا منح الأداء رونقا جميلا وممتعا، وبدأت لمساته الفنية تظهر على المنظومة العامة للفريق، والأمل كبير في خبرة وحنكة موتا في إدارة مباراة ناساف بصورة مميزة.
ويرى المدرب الوطني أسامة قاسم، ان المواجهة أمام ناساف صعبة وتحتاج للتركيز واحترام قدرات المنافس الفنية العالية.
وأضاف:" لا يختلف اثنان على أن الحسين يعيش حالة فنية وبدنية مرتفعة ومعنويات عالية بعد الفوز على الفيصلي وتصدر الدوري، إضافة إلى الانتصار السابق على فريق الكويت الكويتي، وامتلاكه جهازا فنيا ولاعبين على أعلى المستويات".
وأردف: " لكن علينا أن ندرك أن ناساف فريق مميز من الناحية الفنية والفوز عليه يحتاج إلى إعداد فني ونفسي، وهو رقم صعب بين فرق المجموعة، وعلى الحسين البحث عن تحقيق نقاط المباراة، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون مع الفريق نفسه في أوزبكستان، ومن خلال المتابعة لمباريات المجموعة تنحصر المنافسة على بطاقتي التأهل بين شباب أهلي دبي، ناساف والحسين، فيما ظهر فريق الكويت كأضعف فرق المجموعة.
وقال المشجع علي حتاملة: "الثقة كبيرة باللاعبين في مواصلة الانتصارات والأداء الفني المميز، خصوصا في ظل المعنويات العالية والإصرار على تقديم الأفضل من مباراة لأخرى، ويعد فريق ناساف خصما قويا ودائما ما تكون مواجهات الفرق الأردنية معه مثيرة وندية، ونعلم مدى صعوبة المنافس بناءً على المعطيات الفنية، لكن ما قدمه نجوم "الأصفر" في مباراتي الكويت الكويتي والفيصلي يدعو للتفاؤل".
وبين المتابع محمد الحموري، أن جمهور "الأصفر"، لا يحتاج دعوة للحضور، وهو يعلم مدى حاجة الفريق إليه، حيث قدم عشاق الحسين وجمهوره دعماً حقيقياً خلال المباريات الماضية وشكلاً رائعاً في المدرجات، متمنياً مواصلة مساندة الفريق بأعداد كبيرة أمام ناساف من مشجعي الفرق، فالحسين يمثل الوطن.
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