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الحسين إربد المنتشي محليا يتحضر لإيقاف ناساف آسيويا

10/20/2024 2:47:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – طوى فريق الحسين إربد صفحة دوري المحترفين مؤقتا، منتشيا بالصدارة والفوز المهم على فريق الفيصلي، ليبدأ رحلة التحضير والاستعداد لمواجهة نظيره فريق ناساف كارشي الأوزبكي، عند الساعة السابعة من مساء بعد غد على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
ويبحث " الأصفر" عن مواصلة انتصاراته المحلية والآسيوية وحصد نقاط اللقاء مستفيدا من الروح القتالية المميزة للاعبين ورغبتهم في الاقتراب من التأهل للدور الثاني من المسابقة، خصوصا في ظل تواجد كوكبة من اللاعبين المميزين في صفوفه.
ويرنو فريق الحسين إلى تسجيل ظهور قوي بهذه البطولة، أملا بصناعة إنجاز وتاريخ جديدين للفريق، ولا سيما بامتلاكه 10 لاعبين ممن يمثلون المنتخب الوطني، إلى جانب امتلاكه 3 لاعبين أجانب يشاركون في إنجازات الفريق ويصنعون مع رفاقهم الفارق الفني، وآخرين محليين لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات الآسيوية من خلال مشاركاتهم السابقة مع فرق محلية كالفيصلي، الوحدات. وأخرى عربية وآسيوية، من خلال الاحتراف بالخارج.
ويستقر الفريق بعد الجولة الثانية من البطولة الآسيوية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب أهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما تصدر ناساف كارشي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل الكويت فرق المجموعة برصيده نقطة واحدة.
وبدأ الفريق مساء أمس تحضيراته للمباراة ناساف من خلال جرعة تدريبية خفيفة على ملعب زبدة بإربد، ويدخل اليوم معسكرا تدريبا في أحد فنادق العاصمة، ويخوض جرعة تدريبة على ملعب الكرامة، على أن يكمل تحضيراته مساء غد، من خلال الحصة التدريبية على ملعب المباراة، والتي سيضع فيها المدير الفني موتا اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحسين المناسبة من خلال قراءة أوراق ناساف الفنية ونقاط القوة والضعف التي سيعمل على استغلالها للظفر بنقاط اللقاء.
وتأمل جماهير الحسين في أن يدخل لاعبوها التحضيرات للمواجهة الصعبة بالطموح ذاته والإصرار اللذين لعبوا بهما المباراة السابقة أمام فريق الكويت الكويتي والتي انتهت بقوزه 2-1، خصوصا أن نجوم بطل الدوري للموسم الماضي، أظهروا قدراتهم الحقيقية للجميع في المباريات الماضية، هجومياً ودفاعياً.
واتفقت الآراء على أن اللاعبين الأساسيين والبدلاء اجتهدوا خلال الفترة الماضية وأن كل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق بالشكل المطلوب، والمساهمة في إسعاد جماهير النادي، خصوصا أن المدير الفني موتا منح الأداء رونقا جميلا وممتعا، وبدأت لمساته الفنية تظهر على المنظومة العامة للفريق، والأمل كبير في خبرة وحنكة موتا في إدارة مباراة ناساف بصورة مميزة.
ويرى المدرب الوطني أسامة قاسم، ان المواجهة أمام ناساف صعبة وتحتاج للتركيز واحترام قدرات المنافس الفنية العالية.
وأضاف:" لا يختلف اثنان على أن الحسين يعيش حالة فنية وبدنية مرتفعة ومعنويات عالية بعد الفوز على الفيصلي وتصدر الدوري، إضافة إلى الانتصار السابق على فريق الكويت الكويتي، وامتلاكه جهازا فنيا ولاعبين على أعلى المستويات".
وأردف: " لكن علينا أن ندرك أن ناساف فريق مميز من الناحية الفنية والفوز عليه يحتاج إلى إعداد فني ونفسي، وهو رقم صعب بين فرق المجموعة، وعلى الحسين البحث عن تحقيق نقاط المباراة، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون مع الفريق نفسه في أوزبكستان، ومن خلال المتابعة لمباريات المجموعة تنحصر المنافسة على بطاقتي التأهل بين شباب أهلي دبي، ناساف والحسين، فيما ظهر فريق الكويت كأضعف فرق المجموعة.
وقال المشجع علي حتاملة: "الثقة كبيرة باللاعبين في مواصلة الانتصارات والأداء الفني المميز، خصوصا في ظل المعنويات العالية والإصرار على تقديم الأفضل من مباراة لأخرى، ويعد فريق ناساف خصما قويا ودائما ما تكون مواجهات الفرق الأردنية معه مثيرة وندية، ونعلم مدى صعوبة المنافس بناءً على المعطيات الفنية، لكن ما قدمه نجوم "الأصفر" في مباراتي الكويت الكويتي والفيصلي يدعو للتفاؤل".
وبين المتابع محمد الحموري، أن جمهور "الأصفر"، لا يحتاج دعوة للحضور، وهو يعلم مدى حاجة الفريق إليه، حيث قدم عشاق الحسين وجمهوره دعماً حقيقياً خلال المباريات الماضية وشكلاً رائعاً في المدرجات، متمنياً مواصلة مساندة الفريق بأعداد كبيرة أمام ناساف من مشجعي الفرق، فالحسين يمثل الوطن.

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