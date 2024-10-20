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شباب الحسين والوحدات يشاركان في صدارة الممتاز

10/20/2024 2:47:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- شارك فريقا شباب الحسين والوحدات، فريق عيرا في صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، برصيد 12 نقطة لكل منهم مساء اليوم ، وذلك بعد فوز شباب الحسين على العودة بنتيجة 3-0، بواقع 25-11، 25-14، و 25-16، فيما بقي العودة عند رصيد 3 نقاط، في المباراة التي جرت في صالة الأمير محمد بالزرقاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.
وفاز الوحدات على الكرمل بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 25-21، و 25-18، في المباراة التي جرت في صالة الحسن بإربد ، وتجمد رصيد الكرمل عند 6 نقاط ، لحساب نفس الجولة.
وتختتم الجولة الخامسة يوم غد الأثنين، عندما يلتقي البقعة برصيد 3 نقاط، مع شباب مليح برصيد خال من النقاط ، في المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة، في صالة قصر الرياضة التي تحتضن لقاء المحطة برصيد 6 نقاط، مع عيرا برصيد 12 نقطة، في المباراة التي تقام عند الساعة السابعة مساء.

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