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سلامي يرسم خطة إعداد النشامى لمباراتي العراق والكويت

10/20/2024 2:47:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - رسم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، خطة إعداد "النشامى" لمواجهة منتخبي العراق والكويت الشهر المقبل، في إطار منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب العراقي في مدينة البصرة العراقية يوم الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم يواجه منتخب الكويت في العاصمة الكويت يوم التاسع عشر من الشهر نفسه.
ووفق الخطة، فإن منافسات دوري المحترفين ستتوقف بعد نهاية الأسبوع التاسع في الثاني من الشهر المقبل.
وقال سلامي في تصريحات صحفية: "وضعنا برنامج الإعداد المناسب للسفر إلى البصرة ومن ثم إلى الكويت، حيث نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية"، وينتظر أن يبدأ النشامى تدريباته يوم السادس من الشهر المقبل بمشاركة اللاعبين المحليين ومنهم لاعبو فريق الوحدات الذي يخوض مباراته في دوري أبطال آسيا 2، يوم الخامس من الشهر نفسه أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجكي على ستاد عمان الدولي. فيما يلتحق لاعبو الحسين إربد عقب عودتهم من أوزبكستان، حيث سيخوص "الأصفر" مواجهة صعبة أمام فريق ناساف يوم السادس من الشهر المقبل، و وتضم التشكيلة 10 لاعبين من الفريق.
ويتوقع أن يبدأ لاعبو المنتخب المحترفين بالخارج بالتوافد إلى عمان للالتحاق بالمنتخب قبل بداية فترة التوقف الدولية والتي تبدأ يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر نفسه، على أن تكتمل صفوف النشامى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه.
ويعول الجهاز الفني للمنتخب على إنجاز المهمتين الصعبتين أمام المنتخبين العراقي والكويتي، والعودة بأكبر غلة من النقاط تساهم في تعزيز حظوظه بالتأهل المباشر للمونديال.
وقال مدرب المنتخب: "سنلعب خارج القواعد، ولدينا الخبرة الكافية للعب في الخارج، ومباراة فلسطين خير دليل والتي فزنا فيها 3-1"، وأردف: "وضعنا برنامج الإعداد المناسب للسفر إلى البصرة ومن ثم إلى الكويت، حيث نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية".
وتابع: "ما دام جميع اللاعبين في الجاهزية المطلوبة، لا نخشى مواجهة أي منتخب، ولقاء العراق سيكون رائعًا في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، وأنا على تواصل مباشر مع موسى التعمري، حيث سيكون جاهزا للمواجهتين المقبلتين وكذلك الأمر ليزن النعيمات".
وقال: "سنتعرف أكثر على جاهزية التعمري بعد أن يشارك مع فريقه مونبيليه في منافسات الدوري الفرنسي، ونتمنى أن يكون حاليا معنا، لأنه لاعب مهم جدا".
وضمت قائمة المنتخب الأخيرة 29 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد العرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة، على حجبي، ويزن النعيمات.
وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما تقدم المنتخب الوطني للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، ويحل منتخب سلطنة عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ثم الكويت 3 وفلسطين 2.

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