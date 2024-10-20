سلامي يرسم خطة إعداد النشامى لمباراتي العراق والكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - رسم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
المغربي جمال سلامي، خطة إعداد "النشامى" لمواجهة منتخبي العراق والكويت الشهر المقبل، في إطار منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب العراقي في مدينة البصرة العراقية يوم الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم يواجه منتخب
الكويت في العاصمة الكويت يوم التاسع عشر من الشهر نفسه.
ووفق الخطة، فإن منافسات دوري المحترفين ستتوقف بعد نهاية الأسبوع التاسع في الثاني من الشهر المقبل.
وقال سلامي في تصريحات صحفية: "وضعنا برنامج الإعداد المناسب للسفر إلى البصرة ومن ثم إلى الكويت، حيث نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية"، وينتظر أن يبدأ النشامى تدريباته يوم السادس من الشهر المقبل بمشاركة اللاعبين المحليين ومنهم لاعبو فريق الوحدات الذي يخوض مباراته في دوري أبطال آسيا 2، يوم الخامس من الشهر نفسه أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجكي على ستاد عمان الدولي. فيما يلتحق لاعبو الحسين إربد عقب عودتهم من أوزبكستان، حيث سيخوص "الأصفر" مواجهة صعبة أمام فريق ناساف يوم السادس من الشهر المقبل، و وتضم التشكيلة 10 لاعبين من الفريق.
ويتوقع أن يبدأ لاعبو المنتخب المحترفين بالخارج بالتوافد إلى عمان للالتحاق بالمنتخب قبل بداية فترة التوقف الدولية والتي تبدأ يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر نفسه، على أن تكتمل صفوف النشامى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه.
ويعول الجهاز الفني للمنتخب على إنجاز المهمتين الصعبتين أمام المنتخبين العراقي والكويتي، والعودة بأكبر غلة من النقاط تساهم في تعزيز حظوظه بالتأهل المباشر للمونديال.
وقال مدرب المنتخب: "سنلعب خارج القواعد، ولدينا الخبرة الكافية للعب في الخارج، ومباراة فلسطين خير دليل والتي فزنا فيها 3-1"، وأردف: "وضعنا برنامج الإعداد المناسب للسفر إلى البصرة ومن ثم إلى الكويت، حيث نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية".
وتابع: "ما دام جميع اللاعبين في الجاهزية المطلوبة، لا نخشى مواجهة أي منتخب، ولقاء العراق سيكون رائعًا في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، وأنا على تواصل مباشر مع موسى التعمري، حيث سيكون جاهزا للمواجهتين المقبلتين وكذلك الأمر ليزن النعيمات".
وقال: "سنتعرف أكثر على جاهزية التعمري بعد أن يشارك مع فريقه مونبيليه في منافسات الدوري الفرنسي، ونتمنى أن يكون حاليا معنا، لأنه لاعب مهم جدا".
وضمت قائمة المنتخب الأخيرة 29 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد العرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة، على حجبي، ويزن النعيمات.
وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما تقدم المنتخب الوطني للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، ويحل منتخب سلطنة عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ثم الكويت 3 وفلسطين 2.
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