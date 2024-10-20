Monday, 21 October 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء يكتشفون مواد نباتية قد تصبح دواء لالتهاب الدماغ

10/20/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتشف علماء من روسيا مواد نباتية يمكن أن تستخدم كأساس لتطوير دواء جديد لمعالجة التهابات الدماغ، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وحول الموضوع قال كبير الباحثين في المركز العلمي الروسي لصحة الأسرة في إيركوتسك، مكسيم خاسناتينوف: "في إطار الدراسات التي أجريناها لتطوير أدوية كيميائية جديدة لمعالجة التهاب الدماغ الذي يسببه فيروس ينقله القراد، تمكنا من اكتشاف مواد في نبات Terminalia chebula، الذي يستخدم في الطب الشعبي في آسيا، وخلال الدراسات تبين أن هذه المواد لديها قدرات مضادة للفيروسات التي ينقلها القراد وتسبب التهاب الدماغ... هذه المواد قد تصبح أساسا لتطوير أدوية جديدة لأمراض التهابات الدماغ والسحايا".
وأضاف: "قمنا بتسجيل براءة اختراع تتعلق بهذا الاكتشاف، ونخطط لإجراء التجارب ما قبل السريرية على أدوية جديدة مصنوعة من المواد التي اكتشفناها... الدواء الوحيد الآن ضد التهاب الدماغ الذي ينقله القراد هو الغلوبولين المناعي المتبرع به، لكن هذا العلاج له آثار جانبية ولا يمكن تخزينه إلا في درجات حرارة تتراوح ما بين +4 إلى +8 درجة مئوية.
وبحسب قسم المراقبة الوبائية في منطقة إيركوتسك فإنه وفي العام الحالي، طلب 15.4 ألف شخص في إيركوتسك المساعدة الطبية بعد تعرضهم للدغات القراد، وهذه الأرقام أعلى بنسبة 22 % من الأرقام التي سجلت العام الماضي، وأصاب التهاب الدماغ الذي ينقله القراد 89 شخصا في تلك المنطقة، العام الحالي.

MENAFN20102024000072011014ID1108799688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث