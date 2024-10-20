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600 ألف زائر يحضرون فعاليات الدورة الـ23 لـعمان للكتاب

10/20/2024 2:47:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أشاد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بنجاح معرض عمان الدولي للكتاب، وبجهود الدكتور يوسف بكار الذي اختير شخصية المعرض للعام الحالي، نظرا لدوره الكبير في إغناء المكتبة العربية بالمؤلفات النقدية والتحقيقات التراثية والترجمات، ولدوره الأكاديمي طيلة مسيرة ناجحة في هذا المجال.
واختتمت فعاليات المعرض بدورته الـ23، ووفقا بيان لوزارة الثقافة، أقيمت الدورة بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى، بمشاركة 400 دار نشر، وبلغ عدد زوار المعرض 600 ألف زائر. وحملت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتعبيرا عن الارتباط التاريخي والوجداني بفلسطين.
وعبر عن تقديره لضيفة شرف المهرجان للعام الحالي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التي أثرت بمشاركتها مفردات المهرجان بمنتجها المعرفي وتراثها العريق. وأكد الرواشدة، الشراكة الناجحة بين الوزارة واتحاد الناشرين الأردنيين، والتي مثلت نموذجا فاعلا في التشبيك بين المؤسسات الرسمية والهيئات الثقافية، مثمنا دور اللجنة الثقافية للمعرض، وجميع الكتاب والأدباء الذين شاركوا في توقيع مؤلفاتهم، ودور النشر العربية والأجنبية، وأمانة عمان الكبرى، ومؤسسة عبد الحميد شومان.
وقال الرواشدة: "إن صناعة الكتاب، تعد من أهم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تبني العقل وتغذي الروح وترفد عجلة الإنتاج الوطني، وتسمو بالوعي المجتمعي"، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بصناعة النشر والكتاب، والتي تمثل أولوية وطنية من خلال عدد من برامج الإصدارات والنشر ودعم النشر لتعميم المعرفة المجتمعية، ومنها: برنامج مكتبة الأسرة، ومهرجان القراءة، وبرنامج دعم النشر، والمكتبة المتجولة، وإصدار المجلات، وسلسلة الإصدارات في الآداب والفنون والفكر والفلسفة والمعارف العامة، وتنظيم مسابقات القراءة والمشاركة في معارض الكتب بالتعاون مع عدد من المؤسسات، وتغذية مكتبات البلديات والمدارس في سائر المحافظات، بإصدارات الوزارة لجميع الفئات من الأطفال والفتيان والكبار.
وقال: "إن المعرض اجتمع فيه الأشقاء والأصدقاء من عشرات الدول العربية والأجنبية بمئات دور النشر وآلاف العناوين، مؤكدا ثراء العناوين وتنوع محتواها المعرفي، والتي تناولت عددا من القضايا الراهنة، وقضايا الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وكذلك البرنامج الثقافي الذي عاين جملة من القضايا والمفردات الفكرية التي تتصل بالنشر، والتيارات الفكرية والرواية، وما أقيم من ندوات ومحاضرات وقراءات أدبية عبرت عن التلاحم الأردني الفلسطيني، والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، ودور الأردن المتواصل في دعم وإسناد قطاع غزة".
بدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس: "إن عدد زوار المعرض العام الحالي، وصل إلى 600 ألف زائر من مختلف فئات المجتمع"، معربا عن شكره لجميع الجهات والمؤسسات التي أسهمت بنجاح هذه الدورة.
وأضاف أن معرض عمان الدولي للكتاب أصبح منصة مهمة لتبادل الأفكار والمعارف وتعزيز الحوار الثقافي على مستوى العالم العربي، مؤكدا ضرورة دعم صناعة النشر والتوزيع في الأردن، ودعم جهود الناشر الأردني الذي أسهم في نشر الثقافة الأردنية عبر المعارض العربية، عبر تفاعله الدائم مع الناشرين العرب، والارتقاء بهذه الصناعة التي تعتمد عليها الكثير من القطاعات.
وأشاد أبو فارس بالشراكة المميزة مع مؤسسة "شومان"، التي تولت الإشراف على برنامج الطفل بالكامل، وقدمت الكثير من الفعاليات النوعية التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل العائلات الأردنية، مشيرا إلى انفتاح اتحاد الناشرين الأردنيين وإدارة المعرض على مختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الارتقاء بهذا الفعل الثقافي كل عام.
واحتفى المعرض العام الحالي، بالجزائر الشقيقة ضيفة الشرف للدورة الثالثة والعشرين، بحضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الدكتورة صورية مولوجي على رأس وفد رسمي، وضم الجناح الخاص بضيفة الشرف الذي جاء تصميمه كطراز معماري مميز، الكثير من الإصدارات والعناوين، إضافة إلى برنامج ثقافي يعكس الثقافة الجزائرية، بمشاركة عدد من الكتاب والمثقفين الجزائريين.
وقررت الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين العام الحالي، تقديم خصم 50 بالمائة من أجرة الأجنحة، للناشرين الذين قدموا من فلسطين ولبنان، نظير مقاومتهم لكل الإجراءات التي كانت تحول دون مشاركتهم في المعرض.
وشهد المعرض العام الحالي، مشاركة عربية من عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها: وزارة الثقافة القطرية، وزارة الإعلام الكويتية، وزارة الثقافة الفلسطينية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، هيئة الشارقة للكتاب، دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، والهيئة العامة المصرية للكتاب.
كما تم ولأول مرة العام الحالي، تخصيص جناح لعدد من المؤسسات الوطنية، من بينها، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مؤسسة ولي العهد، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. -(بترا)

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