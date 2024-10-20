600 ألف زائر يحضرون فعاليات الدورة الـ23 لـعمان للكتاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أشاد وزير
الثقافة مصطفى الرواشدة، بنجاح معرض
عمان الدولي للكتاب، وبجهود الدكتور يوسف بكار الذي اختير شخصية المعرض للعام الحالي، نظرا لدوره الكبير في إغناء المكتبة العربية بالمؤلفات النقدية والتحقيقات التراثية والترجمات، ولدوره الأكاديمي طيلة مسيرة ناجحة في هذا المجال.
واختتمت فعاليات المعرض بدورته الـ23، ووفقا بيان لوزارة الثقافة، أقيمت الدورة بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى، بمشاركة 400 دار نشر، وبلغ عدد زوار المعرض 600 ألف زائر. وحملت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتعبيرا عن الارتباط التاريخي والوجداني بفلسطين.
وعبر عن تقديره لضيفة شرف المهرجان للعام الحالي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التي أثرت بمشاركتها مفردات المهرجان بمنتجها المعرفي وتراثها العريق. وأكد الرواشدة، الشراكة الناجحة بين الوزارة واتحاد الناشرين الأردنيين، والتي مثلت نموذجا فاعلا في التشبيك بين المؤسسات الرسمية والهيئات الثقافية، مثمنا دور اللجنة الثقافية للمعرض، وجميع الكتاب والأدباء الذين شاركوا في توقيع مؤلفاتهم، ودور النشر العربية والأجنبية، وأمانة عمان الكبرى، ومؤسسة عبد الحميد شومان.
وقال الرواشدة: "إن صناعة الكتاب، تعد من أهم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تبني العقل وتغذي الروح وترفد عجلة الإنتاج الوطني، وتسمو بالوعي المجتمعي"، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بصناعة النشر والكتاب، والتي تمثل أولوية وطنية من خلال عدد من برامج الإصدارات والنشر ودعم النشر لتعميم المعرفة المجتمعية، ومنها: برنامج مكتبة الأسرة، ومهرجان القراءة، وبرنامج دعم النشر، والمكتبة المتجولة، وإصدار المجلات، وسلسلة الإصدارات في الآداب والفنون والفكر والفلسفة والمعارف العامة، وتنظيم مسابقات القراءة والمشاركة في معارض الكتب بالتعاون مع عدد من المؤسسات، وتغذية مكتبات البلديات والمدارس في سائر المحافظات، بإصدارات الوزارة لجميع الفئات من الأطفال والفتيان والكبار.
وقال: "إن المعرض اجتمع فيه الأشقاء والأصدقاء من عشرات الدول العربية والأجنبية بمئات دور النشر وآلاف العناوين، مؤكدا ثراء العناوين وتنوع محتواها المعرفي، والتي تناولت عددا من القضايا الراهنة، وقضايا الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وكذلك البرنامج الثقافي الذي عاين جملة من القضايا والمفردات الفكرية التي تتصل بالنشر، والتيارات الفكرية والرواية، وما أقيم من ندوات ومحاضرات وقراءات أدبية عبرت عن التلاحم الأردني الفلسطيني، والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، ودور الأردن المتواصل في دعم وإسناد قطاع غزة".
بدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس: "إن عدد زوار المعرض العام الحالي، وصل إلى 600 ألف زائر من مختلف فئات المجتمع"، معربا عن شكره لجميع الجهات والمؤسسات التي أسهمت بنجاح هذه الدورة.
وأضاف أن معرض عمان الدولي للكتاب أصبح منصة مهمة لتبادل الأفكار والمعارف وتعزيز الحوار الثقافي على مستوى العالم العربي، مؤكدا ضرورة دعم صناعة النشر والتوزيع في الأردن، ودعم جهود الناشر الأردني الذي أسهم في نشر الثقافة الأردنية عبر المعارض العربية، عبر تفاعله الدائم مع الناشرين العرب، والارتقاء بهذه الصناعة التي تعتمد عليها الكثير من القطاعات.
وأشاد أبو فارس بالشراكة المميزة مع مؤسسة "شومان"، التي تولت الإشراف على برنامج الطفل بالكامل، وقدمت الكثير من الفعاليات النوعية التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل العائلات الأردنية، مشيرا إلى انفتاح اتحاد الناشرين الأردنيين وإدارة المعرض على مختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الارتقاء بهذا الفعل الثقافي كل عام.
واحتفى المعرض العام الحالي، بالجزائر الشقيقة ضيفة الشرف للدورة الثالثة والعشرين، بحضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الدكتورة صورية مولوجي على رأس وفد رسمي، وضم الجناح الخاص بضيفة الشرف الذي جاء تصميمه كطراز معماري مميز، الكثير من الإصدارات والعناوين، إضافة إلى برنامج ثقافي يعكس الثقافة الجزائرية، بمشاركة عدد من الكتاب والمثقفين الجزائريين.
وقررت الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين العام الحالي، تقديم خصم 50 بالمائة من أجرة الأجنحة، للناشرين الذين قدموا من فلسطين ولبنان، نظير مقاومتهم لكل الإجراءات التي كانت تحول دون مشاركتهم في المعرض.
وشهد المعرض العام الحالي، مشاركة عربية من عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها: وزارة الثقافة القطرية، وزارة الإعلام الكويتية، وزارة الثقافة الفلسطينية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، هيئة الشارقة للكتاب، دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، والهيئة العامة المصرية للكتاب.
كما تم ولأول مرة العام الحالي، تخصيص جناح لعدد من المؤسسات الوطنية، من بينها، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مؤسسة ولي العهد، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. -(بترا)
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