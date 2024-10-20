بشار الأسد للصفدي: متطلبات عودة اللاجئين أولوية

MENAFN - Khaberni) خبرني -التقى الرئيس السوري بشار الأسد الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين.

وناقش الأسد مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.

ونقل الصفدي رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية إضافة لملف الأزمة السورية.

وأكد الرئيس الأسد أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.

بدوره أكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سورية لما فيه مصلحة للمنطقة عامة.