بشار الأسد للصفدي: متطلبات عودة اللاجئين أولوية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
التقى الرئيس السوري بشار الأسد وزير
الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين.
وناقش الأسد مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.
ونقل الصفدي رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية إضافة لملف الأزمة السورية.
وأكد الرئيس الأسد أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.
بدوره أكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سورية لما فيه مصلحة للمنطقة عامة.
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