استنفار بعد اكتشاف رماد جثة مغربي في مطار فاس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- شهد مطار فاس سايس الدولي بالمغرب، السبت، استنفاراً أمنياً، إثر ضبط عبوة مشبوهة بها رماد جثة مواطن داخل حقيبة شابة إسبانية من أصل مغربي.
وحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن "المصالح الجمركية والأمنية بمطار فاس سايس تمكنت من ضبط العبوة المشبوهة، وبعد إخضاعها للفحص الطبي، تبين أنها تحتوي على رماد جثة مواطن إسباني توفي منذ حوالي أسبوعين في إسبانيا".
** رماد
وأشار الموقع إلى أن "المسافرة كانت تسعى إلى نقل رماد والدها لدفنه في المغرب"، مرجحة أنها "كانت تجهل القوانين والإجراءات القانونية التي تنظم نقل رفات ورماد الجثث عبر الحدود المغربية".
وأكد الأمن فتح تحقيق من السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
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