استنفار بعد اكتشاف رماد جثة مغربي في مطار فاس

MENAFN - Khaberni) خبرني- شهد مطار فاس سايس الدولي‎ بالمغرب، السبت، استنفاراً أمنياً، إثر ضبط عبوة مشبوهة بها رماد جثة مواطن داخل حقيبة شابة إسبانية من أصل مغربي.

وحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن "المصالح الجمركية والأمنية بمطار فاس سايس تمكنت من ضبط العبوة المشبوهة، وبعد إخضاعها للفحص الطبي، تبين أنها تحتوي على رماد جثة مواطن إسباني توفي منذ حوالي أسبوعين في إسبانيا".





** رماد



وأشار الموقع إلى أن "المسافرة كانت تسعى إلى رماد والدها لدفنه في المغرب"، مرجحة أنها "كانت تجهل القوانين والإجراءات القانونية التي تنظم نقل رفات ورماد الجثث عبر الحدود المغربية".

وأكد الأمن فتح تحقيق من السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

