احصلوا على نتائج غسيل أطباق فائقة الجودة مع تقنيتيّ QUADWASH وTRUESTEAM المتطورتَين من "إل جي"

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- LG-One Gulf) دبي، 18 أكتوبر 2024: هل سئمتم من تجهيز الأطباق قبل الغسيل وتجفيفها باليدين؟ مجموعة غسالات الأطباق QuadWash TrueSteam Premium Black وPlatinum Silver الجديدة من إل جي إلكترونيكس (إل جي) جاهزة لإحداث نقلة نوعية في مهام تنظيف الأطباق، حيث تجمع الأجهزة الجديدة الأنيقة بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة، مما يوفر أداء تنظيف لا مثيل له وراحة قصوى للمستخدم.
وداعاً للبقع العنيدة ومرحباً بالأطباق اللامعة مع تقنية TrueSteam المبتكرة التي تولد بخاراً نقياً من الماء المغلي الذي يصل بفعالية إلى كل زاوية وركن من أوانيكم. وتقضي هذه التقنية على بقايا الطعام وتقلل أيضاً من بقع الماء للحصول على لمسة نهائية نقية.
تتميز غسالات الأطباق المتطورة من "إل جي" أيضاً بنظام التنشيف التلقائي (AOD) المريح، حيث يفتح الباب تلقائياً في نهاية كل دورة للسماح للبخار بالخروج ودوران الهواء النقي، مما يضمن نتائج تجفيف مثالية.
ولا يتوقف التزام "إل جي" بالابتكار عند هذا الحد، حيث يستخدم نظام QuadWash القوي أربعة أذرع رش متعددة الحركات ونفاثات عالية الضغط لتوفير أقصى قدر من التغطية والوصول إلى كل ركن من أركان غسالة الأطباق للحصول على تنظيف شامل. ويمكنكم بفضل ميزة Dual Zone Wash الذكية تنظيف الأواني الزجاجية الرقيقة بلطف على الرف العلوي مع غسل الأواني والمقالي بقوة في نفس الوقت على الرف السفلي. وبالنسبة لمن لا يملكون الوقت الكافي، توفر دورة Turbo نتائج رائعة في أقل من ساعة.
تدرك شركة "إل جي" أن المرونة هي المفتاح، ولهذا السبب تأتي غسالات الأطباق التي تنتجها مزودة برف ثالث قابل للتعديل. وتستوعب هذه المساحة متعددة الاستخدامات أدوات المائدة الطويلة وأكواب الإسبريسو الصغيرة وغيرها، مما يزيد من السعة والكفاءة.
يتم تشغيل غسالات الأطباق بواسطة محرك الدفع المباشر المبتكر من "إل جي"، والذي يساعد على زيادة كفاءة الطاقة مقارنةً بالمحركات التقليدية. ويتميز بضمان لمدة 10 سنوات وبأجزاء متحركة أقل، مما يوفر أداءً موثوقاً وقوياً، مما يجعل طرازيّ Premium Black وPlatinum Silver من أكثر غسالات الأطباق هدوءاً في فئتها.
وتعمل التقنيات الذكية المتكاملة بسلاسة على الارتقاء بتجربة المستخدم. ويمكنكم باستخدام تطبيق LG SmartThinQ للهواتف الذكية تنزيل دورات غسيل مخصصة وتلقّي تذكيرات الصيانة في الوقت المناسب وحتى استكشاف المشكلات وإصلاحها عن بُعد.
احصلوا على تقنيات غسل الأطباق المستقبلية مع مجموعة "إل جي" الجديدة من غسالات الأطباق Premium Black وPlatinum Silver QuadWash TrueSteam حيث يلتقي الابتكار بالأداء الاستثنائي.
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