طيران الإمارات تكشف عن كسوة جديدة لطائرتها A380 تحمل شعار دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

(MENAFN
- Emirates) دبي، 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: كشفت طيران الإمارات النقاب عن كسوة جديدة لإحدى طائرتها من طراز الأيرباص A380، تحمل شعاراً مميزاً لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وذلك احتفالاً بانطلاق موسم 2024/2025، باعتبارها شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية و شريك الاسم لمسابقة كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.
وتجسّد الكسوة الجديدة روح الشراكة بين طيران الإمارات والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، حيث تسعى الناقلة إلى الترويج للشركة وانطلاق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عبر شبكة وجهاتها العالمية ابتداءً من الأسبوع المقبل.
ويشتمل التصميم الجديد على مزيج مذهل من التدرجات الزرقاء على طول هيكل الطائرة، ويتخلله شعار دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA ورسومات كرة السلة. وتحولت أحرف طيران الإمارات المميزة إلى اللون الأحمر، بدلاً من الخط الذهبي الفريد الذي تستخدمه الناقلة. ويكتمل المظهر الجديد لهيكل الطائرة بغطاء محرك أحمر مزين بالخط الأبيض المميز الذي يشكل شعار طيران الإمارات.
وتم إعادة طلاء طائرة الإيرباص A380 بالكامل كجزء من مشروع يشمل التصميم والطلاء والإنتاج والتركيب. واستغرقت هذه المهمة 19 يوماً، ونفذها بالكامل فريق المركز الهندسي في طيران الإمارات، لضمان انتقال عملية نزع الطلاء والطلاء ووضع الرسومات بسلاسة على جسم الطائرة وغطاء المحرك.
ومن المقرر أن تنطلق الطائرة التي تحمل الكسوة الجديدة إلى مطار نيويورك جون إف كيندي بالرحلة رقم "ئي كيه 201" يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول. وسوف تشغّل الطائرة على رحلات منتظمة ومن المقرر حتى الآن أن تشغّل على رحلات إلى القاهرة وبريسبن، على أن تخدم مزيد من الوجهات لاحقاً.
وخلال الفترة من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 17 ديسمبر (كانون الأول)، وبالتزامن مع كأس طيران الإمارات NBA، سيستمتع عملاء طيران الإمارات بأجواء الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة على متن الرحلات عند السفر من وإلى 14 وجهة في الولايات المتحدة وكندا. تُعد كسوة طائرة طيران الإمارات المستوحى من شعار دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA واحداً من أربع طائرات فقط في أسطول الناقلة تتميز بتصميمات مخصصة بالكامل من المقدمة وحتى الذيل.
وستظهر أجواء الدوري الأمريكي للمحترفين في جميع المقصورات، حيث سيتم وضع مساند رأس خاصة، كما ستقدم المشروبات على قواعد أكواب تحمل علامتي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وطيران الإمارات، وقوائم طعام مستوحاة من الملاعب. كما ستقدم الناقلة أطباقاً ومشروبات مستوحاة من الرياضة في جميع الدرجات وفي الصالون الجوي على متن الرحلات التي تشغلها طائرة إيرباص A380 الشهيرة. كما يمكن لعشاق كرة السلة أيضاً مشاهدة مباريات مختارة من كأس طيران الإمارات NBA مباشرة عبر ice، والتي تبث على قناة Sports24.
كما يمكن للعملاء الاستمتاع لفترة محدودة بقائمة بطابع NBA في صالات طيران الإمارات في دبي ونيويورك جون إف كيندي وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وبوسطن.
وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: "نحن فخورون بأن نكون شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية لرابطة كرة السلة الأمريكية، وأن نكون شريك الاسم لكأس طيران الإمارات لكرة السلة".
وأضاف: "تجسّد الكسوة الجديدة الاحتفال بشراكتنا التسويقية مع رابطة كرة السلة الأمريكية وباللعبة التي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، ونطمح في أن نسهم في نشر الشغف بالرياضة وأن نتواصل مع المشجعين في الدول المحبة لكرة السلة عبر شبكة وجهاتنا، كما نتطلع إلى عرض تجارب فريدة على متن الطائرة ابتداءً من الشهر المقبل، مع مجموعة من المنتجات والخدمات التي تحمل طابع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لإلهام عملائنا وإسعادهم".
وتنطلق مباريات كأس طيران الإمارات NBA لعام 2024 يوم الثلاثاء 12 نوفمبر بمباراتين، حيث يزور فريق نيويورك نيكس فريق فيلادلفيا سفنيتي سيكسرز في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، تليها مباراة بين فريق جولدن ستيت ووريورز وفريق دالاس مافريكس في الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي. تستمر مباريات المجموعات حتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، حيث يلعب كل فريق أربع مباريات في "ليالي الكأس" يومي الثلاثاء والجمعة
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