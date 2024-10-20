طيران الإمارات تحلّق بلقب أفضل ناقلة جوية في العالم

(MENAFN
- Emirates) دبي، 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: حلّت طيران الإمارات في صدارة قائمة أفضل الناقلات الجوية في العالم لعام 2024، وفقاً لتصنيف صحيفة التلغراف البريطانية، والذي اعتمد على تحليل علمي ومنهجي، وشمل 90 شركة طيران عالمية.
وقد تم احتساب التصنيف والتقييمات التفصيلية بناء على أكثر من 30 معياراً تشمل دقة مواعيد الرحلات، وزن الأمتعة المجاني المسموح به، شبكة الوجهات، جودة المطار الرئيسي، عمر الأسطول، تميّز برنامج مكافآت الولاء، والوجبات على متن الطائرة، وتم احتساب النتائج بناء على بيانات أكثر من 18 جائزة دولية مستقلة، واستطلاعات لآراء القراء، وبيانات مواقع التصنيف، ومراجعات الخبراء.
ووصفت الدراسة طيران الإمارات بأنها "ناقلة جديرة بالفوز"، لأنها سجلت علامات عالية في كافة فئات المعايير تقريباً، بدءاً من وزن الأمتعة إلى دقة مواعيد الرحلات. ووصفتها بأنها الناقلة التي تشغّل أكبر عدد من طائرات إيرباص A380 العملاقة ذات الطابقين، وهي أكثر طائرة يحبها المسافرون، لأنها توفر أكبر مساحة للمقاعد والأرجل في مقصورات كافة الدرجات، بما في ذلك الدرجة السياحية.
وأضافت الصحيفة في معرض سردها لأسباب فوز طيران الإمارات باللقب: "الدرجة السياحية الممتازة على طائرات الإمارات من طراز A380 هي الأفضل في الأجواء، كما أن درجة الأعمال لا تخيب الآمال أبداً وهي تأتي مع خدمة السيارة مع سائق من وإلى المطار، وهو أمر نادر الحدوث. وتضم الدرجة الأولى أفضل قائمة مشروبات في أي ناقلة أخرى إلى جانب خدمة الشاور سبا. كما تعد شبكة وجهاتها واحدة من الأكبر في العالم، إذ تضم 140 وجهة في 77 دولة، ونتيجة لكل ذلك قام 30 ألفاً من قراء "التلغراف ترافيل" بالتصويت لطيران الإمارات كأفضل ناقلة في العالم للرحلات الطويلة.
وشملت المنهجية المستقلة للدراسة 90 شركة طيران، تم اختيارها بناءً على عدد المسافرين الذين يتم نقلهم سنوياً، وتم منح النقاط بناءً على أداء كل ناقلة عبر مجموعة من المعايير، بما في ذلك الموثوقية، قدرات الاتصال، شروط الأمتعة، تجربة السفر، متوسط عمر الأسطول، جودة المطار الرئيسي، تميز برنامج مكافأة الولاء، السلامة، الإرث، جودة صالات المطارات إلى جانب بيانات استطلاعات آراء القراء المتعددة وتصنيفات مؤسسات "أبيكس"، "إيرلاين ريتينغز، "سكاي تراكس"، "تراست بايلوت" وغيرها.
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