دول البريكس تمتلك أكثر من 20% من احتياطيات الذهب العالمية

وتعتبر روسيا والصين من بين الدول التي تمتلك أكبر كميات من هذا المعدن الثمين ضمن المجموعة.



وبحسب البيانات المتاحة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، بلغ إجمالي احتياطيات الذهب العالمية حوالي 29.03 ألف طن، منها 6.2 ألف طن (21.4%) تعود لدول البريكس، باستثناء إيران وإثيوبيا اللتين لم تفصحا عن بيانات احتياطياتهما.



وتتصدر روسيا قائمة دول البريكس من حيث احتياطيات الذهب، إذ تمتلك 2.34 ألف طن، وهو ما يمثل 8.1% من احتياطيات الذهب العالمية و37.6% من إجمالي احتياطيات دول البريكس. تليها الصين باحتياطيات تبلغ 2.26 ألف طن (7.8% من الاحتياطيات العالمية و36.4% من احتياطيات البريكس).



أما بقية دول المجموعة، بما في ذلك الهند، السعودية، البرازيل، مصر، جنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، فتحتفظ بأقل من 3% من الاحتياطيات العالمية. حيث بلغت احتياطيات الهند 840.76 طن (13.5% من إجمالي احتياطيات البريكس)، السعودية 323 طن (5.2%)، البرازيل 129.7 طن (2.1%)، مصر 126.57 طن (2.03%)، جنوب إفريقيا 125.44 طن (2.02%)، والإمارات 74.5 طن (1.2%).



في المقابل، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث احتياطيات الذهب عالميًا بامتلاكها 8.1 ألف طن، وهو ما يعادل تقريبًا ثلث الاحتياطيات العالمية.

تليها ألمانيا باحتياطي يبلغ 3.35 ألف طن (11.6%)، ثم إيطاليا بـ2.45 ألف طن (8.5%) وفرنسا بـ2.44 ألف طن (8.4%).