دول البريكس تمتلك أكثر من 20% من احتياطيات الذهب العالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، وفقًا لتقرير وكالة "ريا نوفوستي"، أن دول مجموعة البريكس تمتلك أكثر من 20% من احتياطيات الذهب العالمية.
وتعتبر روسيا والصين من بين الدول التي تمتلك أكبر كميات من هذا المعدن الثمين ضمن المجموعة.
وبحسب البيانات المتاحة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، بلغ إجمالي احتياطيات الذهب العالمية حوالي 29.03 ألف طن، منها 6.2 ألف طن (21.4%) تعود لدول البريكس، باستثناء إيران وإثيوبيا اللتين لم تفصحا عن بيانات احتياطياتهما.
وتتصدر روسيا قائمة دول البريكس من حيث احتياطيات الذهب، إذ تمتلك 2.34 ألف طن، وهو ما يمثل 8.1% من احتياطيات الذهب العالمية و37.6% من إجمالي احتياطيات دول البريكس. تليها الصين باحتياطيات تبلغ 2.26 ألف طن (7.8% من الاحتياطيات العالمية و36.4% من احتياطيات البريكس).
أما بقية دول المجموعة، بما في ذلك الهند، السعودية، البرازيل، مصر، جنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، فتحتفظ بأقل من 3% من الاحتياطيات العالمية. حيث بلغت احتياطيات الهند 840.76 طن (13.5% من إجمالي احتياطيات البريكس)، السعودية 323 طن (5.2%)، البرازيل 129.7 طن (2.1%)، مصر 126.57 طن (2.03%)، جنوب إفريقيا 125.44 طن (2.02%)، والإمارات 74.5 طن (1.2%).
في المقابل، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث احتياطيات الذهب عالميًا بامتلاكها 8.1 ألف طن، وهو ما يعادل تقريبًا ثلث الاحتياطيات العالمية.
تليها ألمانيا باحتياطي يبلغ 3.35 ألف طن (11.6%)، ثم إيطاليا بـ2.45 ألف طن (8.5%) وفرنسا بـ2.44 ألف طن (8.4%).
MENAFN20102024000072011014ID1108798984
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