تجارة الأردن تشارك في فعاليات اقتصادية هامة في إسطنبول



وتم خلال هذه الاجتماعات التي ترأسها رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبد الله صالح كامل، اتخاذ قرارات هامة، منها إنشاء مؤسستين تابعتين للغرفة الإسلامية الأولى تتعلق بريادة الأعمال، حيث ستلعب دوراً محورياً في تطوير وتنمية ثقافة الإبداع بين رواد الأعمال، خاصة فئة الشباب، مما يساهم في مكافحة البطالة وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



أما المؤسسة الثانية خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ، وستعمل على النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة من خلال العمل على تزويدها بالأدوات والموارد والتدريب بهدف تيسير مشاركتها الكاملة في الاقتصاد، بما يخدم تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية والتزامها الخاص بتطوير وتعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة المسلمة.



كما صادقت الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية في هذه الدورة على إطلاق منصة تدعى“منصة دعم الأعمال” وتهدف إلى تسهيل عروض الواردات والصادرات بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون التجاري من خلال توفير فرص ملائمة للأعمال بما يؤدي إلى تحفيز نموها الاقتصادي.



كما شاركت غرفة تجارة الأردن كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "محاور التميز والاستدامة في قيادة الغرف التجارية"، الى جانب المشاركة بالملتقى الاقتصادي التركي العربي، بنسخته الـ15 تحت شعار "تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا" والذي عقد تحت رعاية وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، و وبمشاركة امين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد ابو الغيط، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو ووزراء مالية واقتصاد من ستة دول عربية بإلإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والتركي ورؤساء واعضاء غرفة تجارية .



كما شاركت الغرفة في القمة الإقليمية الأولى للاتحاد العالمي للغرف التجارية في أوروبا وآسيا والتي حملت عنوان "نهج تعاوني للعمل المناخي"، والتي تناولت التعاون في مجال تغير المناخ وأهمية الاستجابة لمخاطر المناخ في استراتيجيات الأعمال بما في ذلك خطط الاستثمار واستراتيجيات الشركات والمسؤوليات الاجتماعية للشركات.



على هامش هذه الفعاليات، عقد رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن لقاءات مع وزراء عرب ورؤساء غرف إسلامية لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات إلى الأردن، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.



وشارك بالفعاليات رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، واعضاء من مجلس ادارة الغرفة خالد كريشان، المهندس هيثم الرواجبة، بهجت حمدان ، همام حبنكة.