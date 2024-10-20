Monday, 21 October 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنشيلوتي وابنه في طريقهما إلى الانفصال

10/20/2024 4:31:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم السبت، أن ديفيد أنشيلوتي، مساعد ونجل مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يفكر في الانفصال عن والده وخوض تجربة جديدة في الفترة المقبل، ويأتي ذلك عقب تقارير أشارت إلى وجود اختلاف في الآراء بينهما.
وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بديفيد بعد نجاحه مع أنشيلوتي، حيث قيل إن ليستر سيتي وستاد ريمس من بين الأندية التي تتطلع للتعاقد معه.

وأضاف التقرير: يرغب ديفيد أنشيلوتي في تأسيس اسم خاص به وبالتالي يرى الرحيل في المستقبل القريب كاحتمال حقيقي، رغم الاحترام الكامل لمشروع والده، إذ أكمل الإيطالي دورة الاتحاد الأوروبي للمحترفين وبالتالي فهو مؤهل لتولي تدريب أي فريق.

ويعتمد كارلو بقوة على اثنين في الجهاز الفني خلال السنوات الماضية، وهما ابنه ديفيد أنشيلوتي ومساعده الثاني فرانشيسكو ماوري.

وكانت تقارير قد ذكرت سابقاً أن التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد، تسبب في نشوب خلاف بين أنشيلوتي مدرب الفريق العاصمي، ونجله ديفيد، مساعد المدرب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات، بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة.

MENAFN20102024000072011014ID1108798981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث