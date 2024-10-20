أنشيلوتي وابنه في طريقهما إلى الانفصال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم السبت، أن ديفيد أنشيلوتي، مساعد ونجل مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يفكر في الانفصال عن والده وخوض تجربة جديدة في الفترة المقبل، ويأتي ذلك عقب تقارير أشارت إلى وجود اختلاف في الآراء بينهما.
وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بديفيد بعد نجاحه مع أنشيلوتي، حيث قيل إن ليستر سيتي وستاد ريمس من بين الأندية التي تتطلع للتعاقد معه.
وأضاف التقرير: يرغب ديفيد أنشيلوتي في تأسيس اسم خاص به وبالتالي يرى الرحيل في المستقبل القريب كاحتمال حقيقي، رغم الاحترام الكامل لمشروع والده، إذ أكمل الإيطالي دورة الاتحاد الأوروبي للمحترفين وبالتالي فهو مؤهل لتولي تدريب أي فريق.
ويعتمد كارلو بقوة على اثنين في الجهاز الفني خلال السنوات الماضية، وهما ابنه ديفيد أنشيلوتي ومساعده الثاني فرانشيسكو ماوري.
وكانت تقارير قد ذكرت سابقاً أن التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد، تسبب في نشوب خلاف بين أنشيلوتي مدرب الفريق العاصمي، ونجله ديفيد، مساعد المدرب.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات، بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة.
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