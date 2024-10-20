نجم مدريد مغدور.. رسم الوشم باسمها ثم اكتشف أنها ليست ابنته

توبياس "20 عامًا" يلعب في مركز الظهير الأيسر، وكان في صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عامين، قبل الاستقرار حاليًا في صفوف شاختار دونيتسك.



ووضعت إنجريد ليما زوجة اللاعب البرازيلي إبنتها مايتي على الرغم من انفصالهما يوم 8 أكتوبر الماضي، ليقوم نجم الريال السابق بوضع اسمها على ذراعه احتفالًا بها، بجانب كلمة "أحبك" باللغة البرتغالية.



ولكن ليما فجرت المفاجأة المدوية ووجهت الصدمة الكبيرة إلى فينيسيوس، حيث كشفت عبر حسابها على منصة "إنستجرام" عن أن ابنتها مايتي ليست نجلة توبياس!



وأكدت ليما على أنها بعد انفصالها بلاعب الريال السابق، ارتبطت برجل آخر، لتقوم بإجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، التي كشفت أن مايتي ليست ابنة توبياس.



وأضافت: "لقد جئت للإدلاء ببيان حول أمر مزعج، ولسوء الحظ سأضطر إلى الخروج به علنًا، لأقدم لكم تفسيرًا له، لم نكن أنا وفينيسيوس معًا منذ فترة، وخلال تلك الفترة كنت في علاقة مع شخص آخر، وهو كان في علاقة مع امرأة أخرى".



وتابعت: "في هذه الأثناء جاءت مايتي، وقررنا إجراء اختبار الحمض النووي، وتبين أن مايتي ليست ابنة توبياس". وكالات