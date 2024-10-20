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إيمان خليف تكشف عن تجهيزها لـمفاجأة كبيرة

10/20/2024 4:31:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، عن تجهيزها لمفاجأة كبيرة ستسعد جمهورها.


أحرزت إيمان خليف ذهبية الملاكمة في وزن 66 في أولمبياد باريس بعدما تغلّبت على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.


ولكن فوزها هذا رافقته حملات واسعة النطاق ضدها واتهامات لها بشأن أهليتها الجنسية، ما دفعها لرفع عدة قضايا ضد شخصيات شهيرة أبرزهم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، فضلا عن الكاتبة البريطانية مؤلفة السلسلة الشهيرة "هاري بوتر" جي كي رولينغ، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت إيمان خليف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "أحببت أن أعقد الندوة الصحفية اليوم لكي أشارك معكم قصة نجاحي مع الأسرة الإعلامية والشابات الذين يشاهدونني".


وأضافت: "هناك فيلم وثائقي يتم إعداده عن قصة نجاحي وسيتم عرضه على منصات عالمية".


كما كشفت إيمان خليف عن تخطيطها لدخول عالم الاحتراف في لعبة الملاكمة، موضحة: "سأدخل عالم الاحتراف كوني أملك العديد من العروض في الملاكمة المحترفة".


وتابعت: "حاليا لم أحسم خياري في المكان الذي سأدخل من خلاله الملاكمة المحترفة، لكن في القريب العاجل سأتخذ هذه الخطوة، نحن كجزائريين نود رؤية مستوانا في مجال الاحتراف".

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