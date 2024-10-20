إيمان خليف تكشف عن تجهيزها لـمفاجأة كبيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، عن تجهيزها لمفاجأة كبيرة ستسعد جمهورها.
أحرزت إيمان خليف ذهبية الملاكمة في وزن 66 في أولمبياد باريس بعدما تغلّبت على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.
ولكن فوزها هذا رافقته حملات واسعة النطاق ضدها واتهامات لها بشأن أهليتها الجنسية، ما دفعها لرفع عدة قضايا ضد شخصيات شهيرة أبرزهم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، فضلا عن الكاتبة البريطانية مؤلفة السلسلة الشهيرة "هاري بوتر" جي كي رولينغ، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقالت إيمان خليف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "أحببت أن أعقد الندوة الصحفية اليوم لكي أشارك معكم قصة نجاحي مع الأسرة الإعلامية والشابات الذين يشاهدونني".
وأضافت: "هناك فيلم وثائقي يتم إعداده عن قصة نجاحي وسيتم عرضه على منصات عالمية".
كما كشفت إيمان خليف عن تخطيطها لدخول عالم الاحتراف في لعبة الملاكمة، موضحة: "سأدخل عالم الاحتراف كوني أملك العديد من العروض في الملاكمة المحترفة".
وتابعت: "حاليا لم أحسم خياري في المكان الذي سأدخل من خلاله الملاكمة المحترفة، لكن في القريب العاجل سأتخذ هذه الخطوة، نحن كجزائريين نود رؤية مستوانا في مجال الاحتراف".
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