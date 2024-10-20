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في شهر التوعية بسرطان الثدي.. قصص تسرد الأمل لناجيات

10/20/2024 4:31:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- برداء أحمر وابتسامة مشرقة، دخلت الناجية هنادا ملحس لتتلقى جرعتها الكيميائية الأولى. بالرغم من الألم الذي تركته الجرعة، إلا أن ملحس استحضرت ابتسامتها وقوتها التي رافقتها طوال رحلة العلاج. اليوم، أصبحت تلك التجربة ذكريات تسردها لتمد غيرها بالأمل.
تحولت لحظات الألم إلى أمل تنشره اليوم هنادا ملحس، حيث تسعى إلى توعية السيدات بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. كانت ملحس تجري الفحص سنويا بانتظام، وهو ما ساعدها على اكتشاف المرض في مراحله المبكرة ومنع انتشاره، بحسب قولها. ورغم الخوف الذي اجتاحها عند تلقي خبر إصابتها، استمدت قوتها من أطفالها الأربعة، إذ كانت كلها رغبة وحب على أن تظل جزءا من مستقبلهم.
تمكنت هنادا ملحس من التغلب على المرض بفضل وعيها بأهمية الفحص المبكر، وبطاقة إيجابية ونفسية قوية كانت دافعا لها في محاربة السرطان بابتسامة وأمل كبير استمدته من أعماقها. هذا ما دفعها إلى مشاركة قصتها مع الآخرين، لتكون مصدر أمل وإلهام لهم.
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، تتزين شوارع المملكة بإعلانات باللون الوردي تحمل رسالة توعية ومحبة واهتمام لكل سيدة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والتي حملت السنة شعار "خطوة نحو الحياة ..افحصي، الكشف المبكر ينقذ الحياة"، وكما يصادف الـ10 من الشهر اليوم العالمي للصحة النفسية.
وتحت رعاية الدكتورة رويدة المعايطة نظم ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بالتعاون مع شركة القدس للتأمين ومؤسسة الحسين للسرطان أمس جلسة حوارية حملت عنوان "لتستمر مسيرة العمل والعطاء حافظي على صحتك "، ورحبت المعايطة بالحضور وشكرتهم على هذه الفرصة القيمة لمشاركة هذا الحدث المهم للتحدث عن المرأة وأهمية التوعية بالصحة الجسدية والنفسية التي هي أساس نجاحها فالمرأة أساس الأسرة الأردنية.
بدأت الجلسة بكلمة من الدكتورة ريم البغدادي رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن التي رحبت بالضيوف وشكرت شركة القدس للتأمين على دعمها واستضافتها لهذه الجلسة الحوارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين السيد عماد مرار عن التزام الشركة بدعم القضايا النبيلة، اذ انها تسعى دائما لتقديم كل ما يمكنها لخدمة المجتمع الأردني.
وتضمنت الجلسة الحوارية مناقشة لأهمية التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي للسيدات، وقد ركزت الجلسة على المرأة العاملة التي تسهم في بناء المجتمع إلى جانب الرجل والتي قد تغفل في بعض الاحيان عن الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، ولذلك سلطت الجلسة الضوء على أهمية الصحة النفسية ودورها الكبير في القضاء على سرطان الثدي.
واستضافت الجلسة الدكتورة ريم العجلوني مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي في مؤسسة الحسين للسرطان التي تحدثت عن برنامج التوعية وخطواته والنتائج التي حققها على مدار السنين، وتقول "ليس هنالك قرية في الأردن لم نصل لها وننشر الوعي"، مؤكدة بذلك الحرص على تحقيق هدف إيصال الخدمات بعدالة لكل سيدة أردنية.
وكما استضافت الجلسة الدكتورة سيرين أبو ميزر مستشارة الذكاء العاطفي والتي عرفته بدمج العواطف مع الذكاء للخروج بأفضل النتائج، وتحدثت عن قوة العاطفة وأهمية معرفة ادارتها لتحقيق حياة أفضل وعن تأثيرها على فاعلية الفرد وعلاقاته وقراراته، مؤكدة بذلك أن الذكاء العاطفي قد يكون طوق النجاة الذي سيأخذ بيد الكثيرين لحياة سعيدة.

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