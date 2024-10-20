أول عملية زراعة لكامل الوجه والعينين في إنجاز تاريخي

أُجريت هذه العملية على أحد المحاربين القدامى. وتفتح الباب أمام الإمكانيات المستقبلية في عالم زراعة العيون وتعطي أملاً لكثيرين، ومنها استعادة الرؤية.

وشارك أكثر من 140 متخصصاً طبياً في هذه العملية بقيادة الدكتور إدواردو دي. رودريغيز، المدير الطبي لبرنامج زراعة الوجه في مركز "لانغون هيلث" التابع لجامعة نيويورك (NYU Langone Health).



تحقيق أهداف متعددة في زراعة الوجه

باستخدام تقنيات مبتكرة في الجراحة المجهرية للأوعية الدموية، تمكن الفريق من إعادة تدفق الدم إلى الوجه والعين المزروعين، ما يعني ضمان استمرارية وظائفهما.

صحيح أن الهدف من هذه العملية لم يكن استعادة البصر، إلّا أن هذا الإنجاز يفتح آفاقاً جديدة لعمليات الزرع المعقّدة ومنها استعادة الرؤية.



في "المؤتمر الإكلينيكي لكلية الجراحين الأميركيين" الذي يُعقد في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بين يومي 19 و22 تشرين أول (أكتوبر) 2024، سيشرح الفريق الجراحي من مركز "لانغون هيلث" تفاصيل تلك العملية الجراحية المركَّبَة، بحسب ما نشر موقع "نيوروساينس" (Neuroscience.)











يقوم الدكتور إدواردو رودريغيز بوضع علامات على مواقع الجراحة على المريض.



نجح الفريق الجراحي نفسه بإجراء تلك العملية في عام 2023، لكن زرع الوجه تحقق آنذاك بشكل جزئي. وعبر تدخّلات طبية متوالية، وصل النجاح إلى تحقيق الزرع الكامل، مع تركيز خاص على الحفاظ على تركيبة من الأوعية الدموية، تستطيع الإيفاء بحاجات الأنسجة والعضلات والأعضاء المختلفة والمعقّدة في الوجه، بما في ذلك العين. وبالتالي، تُعتبر العملية تقدّماً كبيراً في مجال زراعة "الأنسجة المركبة المُغذّاة بالأوعية الدموية" VCA.



تقدّم كبير ومهمّ

يُعتبر هذا النوع من الزراعة تحدّياً كبيراً. وعلى عكس زراعة الأعضاء التي تشمل نوعاً واحداً من الأنسجة، مثل الكلى أو القلب، تشمل زراعة "الأنسجة المركبة المُغذّاة بالأوعية" مزيجاً معقّداً أنواعها كالجلد، العضلات، الأوعية الدموية، الأعصاب، وأحياناً العظام، بشكل مترابط.



وفي التفاصيل، أُجريت عملية الزرع على آرون جيمس، وهو محارب قديم يبلغ من العمر 46 عاماً من ولاية أركنساس، تعرّض لإصابات شديدة في الوجه والعينين نتيجة حادث كهربائي عالي الجهد.



تقنيات مبتكرة

تمثل أحد الهدف الرئيسي وفق الباحثين، ضمان الاستمرارية البيولوجية للعين المزروعة، مع إبلاغ المريض بأن استعادة البصر قد لا تُنجَز. وبالتالي، ركّز الفريق على تحسين تدفق الدم إلى الأنسجة كلها، وهو عامل رئيسي لنجاح هذا النوع المعقّد من الزراعة على المدى الطويل.



وكذلك طوّر الفريق تقنية تحويل مسار الأوعية الدموية للحفاظ على تدفق الدم إلى العين المزروعة، باستخدام الأوعية الدموية القريبة منها التي جرى تحويل مسارها ووصلها بشرايين العين وأوردتها.





آفاق جديدة في زراعة العين

في موازاة ذلك، اعتبر الدكتور بروس جيلب، أستاذ مشارك في قسم الجراحة في كلية طب جروسمن بجامعة NYU أن تلك العملية تثبت إمكانية زراعة العين الكاملة والحفاظ على وظائفها للأمد البعيد.



وبالتالي، صحيح أن آرون جيمس لا يستطيع الرؤية من عينه الجديدة، لكن قبول جسده للزرع يُعدّ إنجازاً مهمّاً. وكالات