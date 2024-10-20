4 مشكلات صحية تهدد طفلك عند مص الأصابع

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أضرار مص الأصابع للأطفال وفقًا لما ذكره موقع "Webmd".











أضرار مص الأصابع

مص الأصابع من المشكلات الشائعة لدى الأطفال، وغالبًا ما يلجأ إليها الطفل كوسيلة للتعبير عن حاجته للأمان والشعور بالراحة، ولكنها قد تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة خاصة إذا استمر الطفل لفترة طويلة في اتباعها مثل:



1- مشاكل في الأسنان

يمكن أن يتسبب مص الأصابع في بروز الأسنان الأمامية العلوية نتيجة الضغط المستمر للإصبع على الأسنان الأمامية العلوية وبالتالي ظهورها بشكل بارز وغير مستوي، بالإضافة إلى العضة مفتوحة أي عدم التقاء الأسنان الأمامية العلوية والسفلية بشكل صحيح.



2- تشوهات في سقف الحلق

عادة ما يتسبب مص الأصابع بشكل منتظم في الإصابة بتشوهات في سقف الحلق، وبالتالي يؤثر ذلك على النطق والكلام عند الطفل، مما يثير القلق والانزعاج عند الأمهات.



3- مشاكل في الفك

أكد بعض الأطباء أن مص الأصابع قد يؤدي إلى تغير في نمو الفك العلوي والسفلي، مما يؤثر على مظهر الوجه بشكل كبير، لذلك يجب الانتباه جيدًا للحد من هذه العادة عند الأطفال.



4- مشاكل اللثة

قد يؤدي مص الإصبع إلى تهيج اللثة وتقرحها، مما يزيد من شعور الطفل بالألم ويدفعه للبكاء، لذلك يدل الحرص على علاج المشكلة بشكل مبكر للحد من أي مضاعفات صحية.



طرق منع الطفل من مص الأصابع

هنك بعض الطرق التي يساعد اتباعها مع الطفل على التخلص من مص الأصابع نهائيًا من بينها:



- تشجيع الطفل على التوقف عن مص الإصبع من خلال المكافآت.



- التحدث مع الطفل بهدوء عن أضرار هذه العادة على أسنانه ومظهره.



- توفير بدائل أخرى للطفل مثل اللعب أو القراءة لمساعدته على الاسترخاء والتخلص من الشعور بالملل.



- زيارة طبيب الأسنان للتعرف على كيفية التخلص من هذه المشكلة إذا استمرت فترة طويلة.



- الابتعاد تمامًا عن عقاب الطفل الجسدي أو النفسي.

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