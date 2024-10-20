4 مشكلات صحية تهدد طفلك عند مص الأصابع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلاحظ بعض الأمهات اعتياد طفلها على مص أصابعه بشكل دوري مما يثير القلق والتوتر خاصة إذا ظهرت أعراض غريبة على الطفل، وبالتالي يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص للتأكد من أن الطفل لا يعاني من أي مشاكل صحية.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أضرار مص الأصابع للأطفال وفقًا لما ذكره موقع "Webmd".
أضرار مص الأصابع
مص الأصابع من المشكلات الشائعة لدى الأطفال، وغالبًا ما يلجأ إليها الطفل كوسيلة للتعبير عن حاجته للأمان والشعور بالراحة، ولكنها قد تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة خاصة إذا استمر الطفل لفترة طويلة في اتباعها مثل:
1- مشاكل في الأسنان
يمكن أن يتسبب مص الأصابع في بروز الأسنان الأمامية العلوية نتيجة الضغط المستمر للإصبع على الأسنان الأمامية العلوية وبالتالي ظهورها بشكل بارز وغير مستوي، بالإضافة إلى العضة مفتوحة أي عدم التقاء الأسنان الأمامية العلوية والسفلية بشكل صحيح.
2- تشوهات في سقف الحلق
عادة ما يتسبب مص الأصابع بشكل منتظم في الإصابة بتشوهات في سقف الحلق، وبالتالي يؤثر ذلك على النطق والكلام عند الطفل، مما يثير القلق والانزعاج عند الأمهات.
3- مشاكل في الفك
أكد بعض الأطباء أن مص الأصابع قد يؤدي إلى تغير في نمو الفك العلوي والسفلي، مما يؤثر على مظهر الوجه بشكل كبير، لذلك يجب الانتباه جيدًا للحد من هذه العادة عند الأطفال.
4- مشاكل اللثة
قد يؤدي مص الإصبع إلى تهيج اللثة وتقرحها، مما يزيد من شعور الطفل بالألم ويدفعه للبكاء، لذلك يدل الحرص على علاج المشكلة بشكل مبكر للحد من أي مضاعفات صحية.
طرق منع الطفل من مص الأصابع
هنك بعض الطرق التي يساعد اتباعها مع الطفل على التخلص من مص الأصابع نهائيًا من بينها:
- تشجيع الطفل على التوقف عن مص الإصبع من خلال المكافآت.
- التحدث مع الطفل بهدوء عن أضرار هذه العادة على أسنانه ومظهره.
- توفير بدائل أخرى للطفل مثل اللعب أو القراءة لمساعدته على الاسترخاء والتخلص من الشعور بالملل.
- زيارة طبيب الأسنان للتعرف على كيفية التخلص من هذه المشكلة إذا استمرت فترة طويلة.
- الابتعاد تمامًا عن عقاب الطفل الجسدي أو النفسي.
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