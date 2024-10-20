تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين من اليوم حتى الخميس



وقالت الإدارة عبر منصة (فيسبوك)، الأحد، إنّ ساعات العمل اليومي ستقلل ساعة ولمدة أسبوع فقط، حيث تبدأ حركة المسافرين الساعه (7:00 صباحا) وتنتهي عند الساعة ( 4 عصرا).



وأضافت أن عمل الجسر الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر الحالي سيبدأ الساعة (7:00 صباحا) لغاية الساعة (1:00 ظهرا).



وبينت أن حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين ستعود كالمعتاد الأحد المقبل.

ودعت إدارة أمن الجسور، المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية الحضور في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.