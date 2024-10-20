تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين من اليوم حتى الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين منذ الأحد 20 تشرين الأول/أكتوبر حتى الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وقالت الإدارة عبر منصة (فيسبوك)، الأحد، إنّ ساعات العمل اليومي ستقلل ساعة ولمدة أسبوع فقط، حيث تبدأ حركة المسافرين الساعه (7:00 صباحا) وتنتهي عند الساعة ( 4 عصرا).
وأضافت أن عمل الجسر الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر الحالي سيبدأ الساعة (7:00 صباحا) لغاية الساعة (1:00 ظهرا).
وبينت أن حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين ستعود كالمعتاد الأحد المقبل.
ودعت إدارة أمن الجسور، المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية الحضور في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.
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