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تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين من اليوم حتى الخميس

10/20/2024 4:30:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين منذ الأحد 20 تشرين الأول/أكتوبر حتى الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.


وقالت الإدارة عبر منصة (فيسبوك)، الأحد، إنّ ساعات العمل اليومي ستقلل ساعة ولمدة أسبوع فقط، حيث تبدأ حركة المسافرين الساعه (7:00 صباحا) وتنتهي عند الساعة ( 4 عصرا).


وأضافت أن عمل الجسر الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر الحالي سيبدأ الساعة (7:00 صباحا) لغاية الساعة (1:00 ظهرا).


وبينت أن حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين ستعود كالمعتاد الأحد المقبل.
ودعت إدارة أمن الجسور، المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية الحضور في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.

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