3355 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم
التاريخ
10/20/2024 4:30:51 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3355 طنا، منها 2118 طن خضار، و 1001 طن فواكه و 235 طن ورقيات.
وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25-37، البطاطا 50 - 75، البندورة 7- 15، الجزر 40 - 60، الخيار 30-40، الزهرة 20 - 50، الليمون 30 - 60، والموز البلدي 35 - 60 قرشا. بترا
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