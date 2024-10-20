3355 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25-37، البطاطا 50 - 75، البندورة 7- 15، الجزر 40 - 60، الخيار 30-40، الزهرة 20 - 50، الليمون 30 - 60، والموز البلدي 35 - 60 قرشا. بترا

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