Monday, 21 October 2024 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3355 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

10/20/2024 4:30:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3355 طنا، منها 2118 طن خضار، و 1001 طن فواكه و 235 طن ورقيات.

وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25-37، البطاطا 50 - 75، البندورة 7- 15، الجزر 40 - 60، الخيار 30-40، الزهرة 20 - 50، الليمون 30 - 60، والموز البلدي 35 - 60 قرشا. بترا

MENAFN20102024000072011014ID1108798974

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث