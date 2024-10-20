بدء التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق بعد تأجيلات متكررة



يهدف التصويت إلى اختيار 100 نائب سيقومون فيما بعد بانتخاب رئيس ورئيس الإقليم ورئيس الوزراء لإقليم كردستان، الذي حصل على الحكم الذاتي في عام 1991.



كانت الانتخابات البرلمانية قد تم تأجيلها عدة مرات منذ الموعد المقرر في عام 2022، بسبب خلافات بين الحزبين الرئيسيين المسيطرين على المشهد السياسي في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.



مع ضعف المعارضة، من المتوقع أن يواصل الحزبان الرئيسيان تقاسم السلطة الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود.



من المقرر أن تُغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 6 مساءً (1500 بتوقيت غرينتش).



وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بعد الإدلاء بصوته في العاصمة أربيل: "نأمل أن يتم تشكيل حكومة إقليمية موحدة في أسرع وقت ممكن وأن يتحسن وضع المواطنين"، وفقا لرويترز.