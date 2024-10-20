بدء التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق بعد تأجيلات متكررة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت اليوم الأحد عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق شبه المستقل، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة.
يهدف التصويت إلى اختيار 100 نائب سيقومون فيما بعد بانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الإقليم ورئيس الوزراء لإقليم كردستان، الذي حصل على الحكم الذاتي في عام 1991.
كانت الانتخابات البرلمانية قد تم تأجيلها عدة مرات منذ الموعد المقرر في عام 2022، بسبب خلافات بين الحزبين الرئيسيين المسيطرين على المشهد السياسي في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
مع ضعف المعارضة، من المتوقع أن يواصل الحزبان الرئيسيان تقاسم السلطة الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود.
من المقرر أن تُغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 6 مساءً (1500 بتوقيت غرينتش).
وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بعد الإدلاء بصوته في العاصمة أربيل: "نأمل أن يتم تشكيل حكومة إقليمية موحدة في أسرع وقت ممكن وأن يتحسن وضع المواطنين"، وفقا لرويترز.
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