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هل ألغى رونالدو متابعة صحيفة ماركا على إنستغرام بعد تفضيلها ميسي؟

10/20/2024 4:30:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تداولت منصات التواصل مساء اليوم أخباراً حول ردة فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تتويج غريمه التقليدي ليونيل ميسي بجائزة صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.


ومنحت "ماركا" المعروف عنها أنها قريبة من ريال مدريد، ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة جائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أول أمس الخميس في حفل كرمت خلاله النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022.


وأكد منطمو حفل اختيار أفضل لاعب في التاريخ أن ليونيل ميسي الذي حصد 46 تتويجاً في مسيرته جدير بأن يكون بالفعل أسطورة كرة القدم الأول وأن يستحق تكريماً كبيراً من "ماركا".

ونشر الكثير من المتابعين والنشطاء على منصات التواصل صوراً لحساب ماركا على إنستغرام مشيرين إلى أن رونالدو قام لتوّه بإلغاء متابعة صحيفة "ماركا" على إنستغرام.

ولم يتبين ما إذا كانت تلك المعلومة صحيحة أم لا خصوصاً أنه لا وجود لما يؤكد أن النجم البرتغالي وقائد النصر السعودي كان من متابعي الصحيفة الإسبانية أم لا.

ولم تنشر أي وسيلة إعلامية عالمية موثوقة حتى الآن ما يفيد بإلغاء رونالدو متابعة ماركا، كما أنه من المرجح أن رونالدو لم يكن يتابع الصحيفة الإسبانية من الأساس.


وكان قائد المنتخب البرتغالي قد وجه في السابق انتقادات لصحيفة فرانس فوتبول التي تمنح الكرة الذهبية بعد تتويج ميسي بها للمرة الثامنة.

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