هل ألغى رونالدو متابعة صحيفة ماركا على إنستغرام بعد تفضيلها ميسي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداولت منصات التواصل مساء اليوم أخباراً حول ردة فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تتويج غريمه التقليدي ليونيل ميسي بجائزة صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.
ومنحت "ماركا" المعروف عنها أنها قريبة من ريال مدريد، ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة جائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أول أمس الخميس في حفل كرمت خلاله النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022.
وأكد منطمو حفل اختيار أفضل لاعب في التاريخ أن ليونيل ميسي الذي حصد 46 تتويجاً في مسيرته جدير بأن يكون بالفعل أسطورة كرة القدم الأول وأن يستحق تكريماً كبيراً من "ماركا".
ونشر الكثير من المتابعين والنشطاء على منصات التواصل صوراً لحساب ماركا على إنستغرام مشيرين إلى أن رونالدو قام لتوّه بإلغاء متابعة صحيفة "ماركا" على إنستغرام.
ولم يتبين ما إذا كانت تلك المعلومة صحيحة أم لا خصوصاً أنه لا وجود لما يؤكد أن النجم البرتغالي وقائد النصر السعودي كان من متابعي الصحيفة الإسبانية أم لا.
ولم تنشر أي وسيلة إعلامية عالمية موثوقة حتى الآن ما يفيد بإلغاء رونالدو متابعة ماركا، كما أنه من المرجح أن رونالدو لم يكن يتابع الصحيفة الإسبانية من الأساس.
وكان قائد المنتخب البرتغالي قد وجه في السابق انتقادات لصحيفة فرانس فوتبول التي تمنح الكرة الذهبية بعد تتويج ميسي بها للمرة الثامنة.
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