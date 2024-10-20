رد صادم.. ماذا رد يوفنتوس على رغبة بوغبا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه نادي يوفنتوس ردا صادما للفرنسي بول بوغبا، لاعب الفريق، والذي أبدى مؤخرا رغبته في البقاء ضمن صفوف "اليوفي" مقابل تخفيض راتبه من أجل الاستمرار بالدوري الإيطالي.
وكان بوغبا قد تعرض للإيقاف بسبب المنشطات لمدة 4 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التحكيم الرياضية، تقليص فترة العقوبة إلى 18 شهرا فقط، ليصبح جاهزا للمشاركة بالمباريات، بدايةً من مارس 2025.
ويرتبط بوغبا بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.
ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بمنصة "إكس"، فإن "نادي يوفنتوس يصر على أن بول بوغبا لن يلعب لهم بعد الآن، رغم تصريحاته الأخيرة".
وأضاف: "بوغبا ليس جزءًا من الخطط لأسباب مالية وفنية، وسيلعب لناد جديد اعتبارًا من عام 2025".
وتأتي تصريحات رومانو، متقاربة لما صرح به كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، بشأن وضعية النجم الفرنسي، حيث أشار في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "موقفنا واضح، لقد كان بوغبا لاعبا رائعا، لكن غاب عن الملاعب لفترة طويلة وفي العام الماضي أيضا، لذلك اضطررنا للاستثمار في لاعبين آخرين والفريق مكتمل الآن".
يذكر أن النجم الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.
وتوج بوغبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة، وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.
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