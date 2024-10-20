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رد صادم.. ماذا رد يوفنتوس على رغبة بوغبا؟

10/20/2024 4:30:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه نادي يوفنتوس ردا صادما للفرنسي بول بوغبا، لاعب الفريق، والذي أبدى مؤخرا رغبته في البقاء ضمن صفوف "اليوفي" مقابل تخفيض راتبه من أجل الاستمرار بالدوري الإيطالي.


وكان بوغبا قد تعرض للإيقاف بسبب المنشطات لمدة 4 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التحكيم الرياضية، تقليص فترة العقوبة إلى 18 شهرا فقط، ليصبح جاهزا للمشاركة بالمباريات، بدايةً من مارس 2025.


ويرتبط بوغبا بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بمنصة "إكس"، فإن "نادي يوفنتوس يصر على أن بول بوغبا لن يلعب لهم بعد الآن، رغم تصريحاته الأخيرة".


وأضاف: "بوغبا ليس جزءًا من الخطط لأسباب مالية وفنية، وسيلعب لناد جديد اعتبارًا من عام 2025".

وتأتي تصريحات رومانو، متقاربة لما صرح به كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، بشأن وضعية النجم الفرنسي، حيث أشار في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "موقفنا واضح، لقد كان بوغبا لاعبا رائعا، لكن غاب عن الملاعب لفترة طويلة وفي العام الماضي أيضا، لذلك اضطررنا للاستثمار في لاعبين آخرين والفريق مكتمل الآن".


يذكر أن النجم الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.


وتوج بوغبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة، وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

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