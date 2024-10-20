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الصفدي يبحث مع نظيره السوري قضية اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات

10/20/2024 4:30:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.


وركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.

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