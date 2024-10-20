الصفدي يبحث مع نظيره السوري قضية اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات

الصفدي يبحث مع نظيره السوري قضية اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات
التاريخ
10/20/2024 4:30:26 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.
وركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.
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