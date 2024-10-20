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التأديبية تقرر تهبيط 15 ناد للدرجة الثالثة وغرامة 25 ألفا

10/20/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، معاقبة 15 ناد من أصل 16 في الدرجة الثانية، بتهبيطهم إلى الدرجة الثالثة، وفرض غرامة مالية على كل نا مقدارها 25 ألف دينار.
وجاءت هذه العقوبة، على خلفية تعليق الأندية مشاركتها في دوري الدرجة الثانية، بسبب مطالبات مالية لم يتم تنفيذها من جانب اتحاد الكرة.
وخاطبت اللجنة التأديبية جميع الأندية المعنية وعددها 16 (باستثناء نادي الطرة)، لابلاغها بقرار التهبيط والغرامة المالية، الأمر الذي شكل ردة فعل غاضبة من الأندية التي تعتزم الذهاب إلى استئناف القرار، معتبرة أن، هذا القرار جاء مجحفا وظالما ولا بد من اعادة النظر فيه.
ويعد هذا القرار سابقة في الكرة الأردنية، حيث لم يسبق وأن تم معاقبة أندية الدرجة الثانية بشكل جماعي.

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