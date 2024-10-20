التأديبية تقرر تهبيط 15 ناد للدرجة الثالثة وغرامة 25 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، معاقبة 15 ناد من أصل 16 في الدرجة الثانية، بتهبيطهم إلى الدرجة الثالثة، وفرض غرامة مالية على كل نا مقدارها 25 ألف دينار.
وجاءت هذه العقوبة، على خلفية تعليق الأندية مشاركتها في دوري الدرجة الثانية، بسبب مطالبات مالية لم يتم تنفيذها من جانب اتحاد الكرة.
وخاطبت اللجنة التأديبية جميع الأندية المعنية وعددها 16 (باستثناء نادي الطرة)، لابلاغها بقرار التهبيط والغرامة المالية، الأمر الذي شكل ردة فعل غاضبة من الأندية التي تعتزم الذهاب إلى استئناف القرار، معتبرة أن، هذا القرار جاء مجحفا وظالما ولا بد من اعادة النظر فيه.
ويعد هذا القرار سابقة في الكرة الأردنية، حيث لم يسبق وأن تم معاقبة أندية الدرجة الثانية بشكل جماعي.
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