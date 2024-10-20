قرش يقتل راكبة الأمواج الإيطالية جوليا مانفريني

وكانت مانفريني، 36 عاماً، في المياه قبالة جزيرة بولاو ماسوكوت، بالقرب من سومطرة، عندما هاجمتها سمكة قرش "إبرة"، وعضتها في صدرها، ما تسبب في جرح بعمق خمسة سنتيمترات.



وتمكنت الإيطالية من طلب المساعدة من رجلين، فتم نقلها إلى أقرب مركز طبي، حيث عولجت دون جدوى.



مانفريدي، التي لديها أكثر من 22 ألف متابع على إنستغرام، حيث تعرض رحلاتها وصورها لركوب الأمواج، كانت خريجة في القانون من جامعة تورينو، وأسست وكالة سفر، وأصبحت شخصية مشهورة بشكل خاص داخل مجتمع ركوب الأمواج الإيطالي.