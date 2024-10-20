بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
التاريخ
10/20/2024 4:30:22 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع بنسبة 0.29 بالمئة الى مستوى 2400 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2241 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة اخرى.
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