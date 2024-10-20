علاء فاروق: الدولة أضافت أكثر من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية

MENAFN - Al-Borsa News) قال علاء فاروق الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج، ضمن برنامج الحكومة الحالية.

وأضاف فاروق، أن هذه البرامج تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي، وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يسهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية؛ بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

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جاء ذلك في بيان وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض إجراءات الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن ذلك يسهم أيضًا في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور إحدى الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.

وتابع:“أن الدولة استطاعت خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان”، مشيرا إلى أن المستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.

وأوضح الوزير، أن الدولة نفذت عددًا من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وشمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، وسنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات وغيرها.

وأشار إلى أنه في ظل نقص الموارد المائية العذبة، لجأت الدولة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

وأكد وزير الزراعة، أنه تم خلال السنوات السابقة استنباط 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان.

وقال إنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

وأضاف أنه استمرارا لجهود وزارة الزراعة في ذلك فقد تم التوجيه بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، تماشيا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي.

وأشار إلى أنه جاري استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة، بخلاف الأصناف القائمة، وذلك للمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح فاروق، أنه فيما يخص محصول القطن، فمن المستهدف استنباط وتسجيل صنفين جديدين، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس إيجابيا على سعر قنطار القطن، ما سيشجع المزارع على التوسع في زراعته.

ووتابع أنع بالنسبة لمحصول القمح جاري استنباط وتسجيل 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 25 أرداب ومنهم صنفين جديدين تحت التسجيل، علما بأن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.

وأشار الوزير، إلى أنه بالنسبة لمحصول الأرز، جاري استنباط وتسجيل 4 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي، لزيادة إنتاجية الفدان إلى 5 أطنان، وذلك دعما لسياسة ترشيد مياه الري لزراعة الأرز، أما بخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء جاري استنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردبا.

وتابع أنه بالنسبة لمحصول الفول البلدي، جاري استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة متحمل للأمراض بإنتاجية تزيد على 10 أردب للفدان.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها استنباط وتسجيل أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل: 5 أصناف من الشعير تتحمل الملوحة والجفاف و2 صنف جديد من محصول البصل ذو مواصفات تصديرية ومحاصيل الأعلاف، و3 أصناف جديدة من البرسيم المصري، فضلا عن استنباط وتسجيل 6 أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية مثل الفول السوداني، ودوار الشمس، والسمسم، والكتان.

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