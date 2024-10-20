تراجع مؤشرات البورصة في المنتصف بتداولات 1.6 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، بحجم تداولات بلغ 1.63 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 0.35% ليصل عند مستوى 30038.09 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية نحو 0.56% ليصل إلى 3134.93 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 7635.43 نقطة.

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وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10753.22 نقطة،كما تراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.16% ليصل لمستوى 37303.27 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 1.63 مليار جنيه، من خلال تداول 253 مليون سهم، بتنفيذ 55.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع منها 60 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أم بي للهندسة بنسبة 9.2%، والصناعات الغذائية العربية-دومتى بنسبة 8.59%.

وتراجعت أسعار 82 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 14.06%، و راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.98%، فيما لم تتغير أسعار 65 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.15 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بنحو137.6 ألف جنيه و 4.16 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 2.56% و 2.08%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 4.29 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 95.37%.

وسجل الأفراد 83.58% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 9.3 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7.5 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات 16.41% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 13.68 مليون جنيه، و 811.4 ألف جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية صافى بيع بقيمة 7.6 مليون جنيه.