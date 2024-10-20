تراجع مؤشرات البورصة في المنتصف بتداولات 1.6 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة
خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، بحجم تداولات بلغ 1.63 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 0.35% ليصل عند مستوى 30038.09 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية نحو 0.56% ليصل إلى 3134.93 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 7635.43 نقطة.
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وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10753.22 نقطة،كما تراجع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.16% ليصل لمستوى 37303.27 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 1.63 مليار جنيه، من خلال تداول 253 مليون سهم، بتنفيذ 55.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع منها 60 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أم بي للهندسة بنسبة 9.2%، والصناعات الغذائية العربية-دومتى بنسبة 8.59%.
وتراجعت أسعار 82 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 14.06%، و راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.98%، فيما لم تتغير أسعار 65 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.15 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بنحو137.6 ألف جنيه و 4.16 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 2.56% و 2.08%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 4.29 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 95.37%.
وسجل الأفراد 83.58% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 9.3 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7.5 مليون جنيه.
وسجلت المؤسسات 16.41% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 13.68 مليون جنيه، و 811.4 ألف جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية صافى بيع بقيمة 7.6 مليون جنيه.
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