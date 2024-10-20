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تكاليف الفائدة على الديون الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ 1996

10/20/2024 4:24:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت تكاليف الفائدة على الديون الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ التسعينيات في السنة المالية الماضية.

وأنفقت وزارة الخزانة 882 مليار دولار على مدفوعات الفائدة الصافية خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، بمتوسط يومي يبلغ 2.4 مليار دولار، وفقا لبيانات الوزارة.

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وتشكل هذه التكلفة ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1996.

ويأتي هذا الارتفاع في الميزانية الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون في السنوات الأخيرة، نتيجة للإنفاق المستمر في الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الإنفاق الضخم لمواجهة جائحة كورونا، وتراجع الإيرادات بسبب تخفيضات الضرائب في 2017.

ارتفاع عوائد الديون الأمريكية لأعلى مستوى في أكثر من شهرين

كان مكتب الميزانية بالكونجرس قدر العجز الاتحادي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024، هو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.

ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11% من فجوة 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023 لكنه أقل قليلا من العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو من مكتب الميزانية في الكونجرس.

وقدرت مؤسسة بحثية مالية، وهي لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة ، أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.

المصدر:

MENAFN20102024000202011048ID1108798950

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