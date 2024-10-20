قبرص تعمل على سرعة تنمية حقول الغاز وربطها بمصنعى الإسالة في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال جورج باباناستاسيو وزير
الطاقة في قبرص، إن بلاده تعمل على تخصيص جانب من مواردها لسرعة تنمية حقول الغاز وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر“مصنعي إدكو، ودمياط لإسالة الغاز”.
وأضاف الوزير، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر حوض البحر المتوسط ، أن التعاون بين مصر وقبرص هام للغاية، مؤكدا أن مصر تعد الخيار الأول لقبرص في التعاون في مجال الغاز الطبيعي.
موضوعات متعلقة
وزير البترول: خلق بيئة استثمارية للوصول إلى المواد غير المكتشفة بالبحر المتوسط علاء فاروق: الدولة أضافت أكثر من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية الحكومة ترد على أنباء حذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية
وتابع أن مصر تمتلك كافة مقومات الإستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة و الموارد.
وفي سياق متصل، قال الوزير القبرصي“ندعم سويا جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الاوجه تحويل الغاز الي طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى، مضيفاً إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك كافة إمكانيات الاستثمار في مجال الطاقة والتي يمكن نقلها إلى أوروبا، لافتا إلى أن ذلك يمثل محاور للمناقشات مع مصر واليونان وإيطاليا.
MENAFN20102024000202011048ID1108798947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.