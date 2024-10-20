قبرص تعمل على سرعة تنمية حقول الغاز وربطها بمصنعى الإسالة في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال جورج باباناستاسيو الطاقة في قبرص، إن بلاده تعمل على تخصيص جانب من مواردها لسرعة تنمية حقول الغاز وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر“مصنعي إدكو، ودمياط لإسالة الغاز”.

وأضاف الوزير، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر حوض البحر المتوسط ، أن التعاون بين مصر وقبرص هام للغاية، مؤكدا أن مصر تعد الخيار الأول لقبرص في التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

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وتابع أن مصر تمتلك كافة مقومات الإستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة و الموارد.

وفي سياق متصل، قال الوزير القبرصي“ندعم سويا جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الاوجه تحويل الغاز الي طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى، مضيفاً إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.

كما أشار إلى أن مصر تمتلك كافة إمكانيات الاستثمار في مجال الطاقة والتي يمكن نقلها إلى أوروبا، لافتا إلى أن ذلك يمثل محاور للمناقشات مع مصر واليونان وإيطاليا.