السيادي السعودي يطلق سارك لتطوير مجمعات سكن للعاملين بكبرى المشاريع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، عن تأسيس شركة“الإقامة الذكية للمجمعات السكنية” (سارك)، بهدف تطوير وتشغيل مجمعات سكنية للعاملين بمشاريع البناء في المملكة، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية لهم.

خالد جوهر، مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في الصندوق، نوّه بأن“المجمعات السكنية للعاملين تمثل فرصة مهمة، نظراً لمستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة سارك في تلبية متطلبات الحلول السكنية في المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص”، مضيفاً:“مع ما نشهده من نمو متزايد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل الصندوق دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية.”

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الصندوق السيادي قال في بيان أصدره للإعلان عن الشركة الجديدة إنها ستسهم في تطور القطاع في المملكة، من خلال الاستثمار وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين، وستعمل على تعزيز معايير مساكن العاملين من خلال تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

تدعم الشركة الجديدة جهود الصندوق لتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة، بما في ذلك“مجموعة روشن”، و”شركة داون تاون السعودية”، و” شركة تطوير المربع الجديد”.





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