السيادي السعودي يطلق سارك لتطوير مجمعات سكن للعاملين بكبرى المشاريع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، عن تأسيس شركة“الإقامة الذكية للمجمعات السكنية” (سارك)، بهدف تطوير وتشغيل مجمعات سكنية للعاملين بمشاريع البناء في المملكة، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية لهم.
خالد جوهر، مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في الصندوق، نوّه بأن“المجمعات السكنية للعاملين تمثل فرصة مهمة، نظراً لمستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة سارك في تلبية متطلبات الحلول السكنية في المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص”، مضيفاً:“مع ما نشهده من نمو متزايد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل الصندوق دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية.”
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الصندوق السيادي قال في بيان أصدره للإعلان عن الشركة الجديدة إنها ستسهم في تطور القطاع في المملكة، من خلال الاستثمار وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين، وستعمل على تعزيز معايير مساكن العاملين من خلال تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
تدعم الشركة الجديدة جهود الصندوق لتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة، بما في ذلك“مجموعة روشن”، و”شركة داون تاون السعودية”، و” شركة تطوير المربع الجديد”.
المصدر:
MENAFN20102024000202011048ID1108798946
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