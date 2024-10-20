طوكيو تعتمد لوائح تمنع العمل الشاق ومخاوف بشأن تأثيرها على التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت طوكيو عن لوائح جديدة تهدف إلى إعطاء السائقين العاملين في البضائع راحة من العمل الشاق، بينما تقول شركات النقل بالشاحنات والخبراء إنها خطوة قد تشل قطاع الخدمات اللوجستية في اليابان وتخاطر برفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وتهدف هذه اللوائح إلى تخفيف الضغط الناجم عن العمل الشاق الذي يتقاضاه النقل بالشاحنات، وجعله أكثر جاذبية للشباب في اليابان التي تعاني من الشيخوخة السكانية، خاصة أنه تُنقل نحو 90% من البضائع عن طريق البر، وفقا لسي إن إن.

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في السابق، لم يكن هناك حد فعال وكان العديد من السائقين يعملون على مدار الساعة لزيادة رواتبهم الضئيلة، ما أسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويعمل سائقو الشاحنات عموماً بنسبة 20 في المئة أطول من العامل العادي، لكنهم يكسبون أقل بنسبة 10 في المئة تقريباً، أو نحو 4.5 مليون ين (30 ألف دولار) سنوياً، فيما يعمل واحد من كل خمسة تقريباً 60 ساعة في الأسبوع أو أكثر.

لكن منذ أبريل نيسان 2024، تم تحديد الحد الأقصى للعمل الإضافي السنوي لسائقي الشاحنات بـ960 ساعة، أو 80 ساعة شهرياً في المتوسط، إلى جانب القواعد الجديدة بما في ذلك التوقفات.

إصلاحات ملحة

تعتبر معظم شركات النقل بالشاحنات في اليابان، والتي يبلغ عددها نحو 63 ألف شركة، شركات صغيرة تمتلك 10 مركبات أو أقل، وحتى قبل القواعد الجديدة كانت تواجه صعوبات كبيرة.

لقد تمكنوا من الاستمرار في الصناعة من خلال خفض الأسعار أو عرض الشحن والتفريغ مجاناً، كما أنه كثيراً ما ينتظر السائقون لساعات دون أي تكلفة إضافية على العملاء.

وبدون إصلاحات ذات معنى، ستفتقر اليابان بحلول عام 2030 إلى القدرة على نقل ما يصل إلى 34 في المئة من بضائعها المحلية، وفقاً لدراسة كثيراً ما تستشهد بها الحكومة.

وقال وزير النقل تيتسو سايتو الشهر الماضي إن ((الحكومة تعالج هذه القضية بكل قوتها))، ووصفها بأنها ((مسألة عاجلة)).

مخاوف بشأن التضخم

إن رد الحكومة على ما أطلق عليه ((مشكلة 2024)) هو أن تقوم الشركات بالتراخي مع شركات النقل بالشاحنات وعدم الإصرار على الخصومات والهدايا المجانية.

وقال هيرواكي أوشيما، الأستاذ في جامعة ريوتسو كيزاي، إن الحل في نهاية المطاف هو أن يدفع المستخدمون والمستهلكون العاديون أسعاراً أعلى.

وقد يشكل هذا صداعاً لرئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقال أوشيما، وهو أيضاً أحد كبار المستشارين في معهد إن إكس لأبحاث اللوجستيات ((في النهاية، مَن الذي يجب أن يدفع الآن مقابل حصته العادلة؟ أعتقد أنه المجتمع، أولئك الذين يرسلون ويستقبلون الشحنات، إنهم المستهلكون)).





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