طوكيو تعتمد لوائح تمنع العمل الشاق ومخاوف بشأن تأثيرها على التضخم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت طوكيو عن لوائح جديدة تهدف إلى إعطاء السائقين العاملين في نقل
البضائع راحة من العمل الشاق، بينما تقول شركات النقل بالشاحنات والخبراء إنها خطوة قد تشل قطاع الخدمات اللوجستية في اليابان وتخاطر برفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وتهدف هذه اللوائح إلى تخفيف الضغط الناجم عن العمل الشاق الذي يتقاضاه النقل بالشاحنات، وجعله أكثر جاذبية للشباب في اليابان التي تعاني من الشيخوخة السكانية، خاصة أنه تُنقل نحو 90% من البضائع عن طريق البر، وفقا لسي إن إن.
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في السابق، لم يكن هناك حد فعال وكان العديد من السائقين يعملون على مدار الساعة لزيادة رواتبهم الضئيلة، ما أسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
ويعمل سائقو الشاحنات عموماً بنسبة 20 في المئة أطول من العامل العادي، لكنهم يكسبون أقل بنسبة 10 في المئة تقريباً، أو نحو 4.5 مليون ين (30 ألف دولار) سنوياً، فيما يعمل واحد من كل خمسة تقريباً 60 ساعة في الأسبوع أو أكثر.
لكن منذ أبريل نيسان 2024، تم تحديد الحد الأقصى للعمل الإضافي السنوي لسائقي الشاحنات بـ960 ساعة، أو 80 ساعة شهرياً في المتوسط، إلى جانب القواعد الجديدة بما في ذلك التوقفات.
إصلاحات ملحة
تعتبر معظم شركات النقل بالشاحنات في اليابان، والتي يبلغ عددها نحو 63 ألف شركة، شركات صغيرة تمتلك 10 مركبات أو أقل، وحتى قبل القواعد الجديدة كانت تواجه صعوبات كبيرة.
لقد تمكنوا من الاستمرار في الصناعة من خلال خفض الأسعار أو عرض الشحن والتفريغ مجاناً، كما أنه كثيراً ما ينتظر السائقون لساعات دون أي تكلفة إضافية على العملاء.
وبدون إصلاحات ذات معنى، ستفتقر اليابان بحلول عام 2030 إلى القدرة على نقل ما يصل إلى 34 في المئة من بضائعها المحلية، وفقاً لدراسة كثيراً ما تستشهد بها الحكومة.
وقال وزير النقل تيتسو سايتو الشهر الماضي إن ((الحكومة تعالج هذه القضية بكل قوتها))، ووصفها بأنها ((مسألة عاجلة)).
مخاوف بشأن التضخم
إن رد الحكومة على ما أطلق عليه ((مشكلة 2024)) هو أن تقوم الشركات بالتراخي مع شركات النقل بالشاحنات وعدم الإصرار على الخصومات والهدايا المجانية.
وقال هيرواكي أوشيما، الأستاذ في جامعة ريوتسو كيزاي، إن الحل في نهاية المطاف هو أن يدفع المستخدمون والمستهلكون العاديون أسعاراً أعلى.
وقد يشكل هذا صداعاً لرئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وقال أوشيما، وهو أيضاً أحد كبار المستشارين في معهد إن إكس لأبحاث اللوجستيات ((في النهاية، مَن الذي يجب أن يدفع الآن مقابل حصته العادلة؟ أعتقد أنه المجتمع، أولئك الذين يرسلون ويستقبلون الشحنات، إنهم المستهلكون)).
المصدر:
MENAFN20102024000202011048ID1108798945