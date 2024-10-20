تقرير: العالم بحاجة إلى 125 مليار دولار سنويًا للتوسع في الطاقة النووية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحاجة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات لتحقيق أهداف توسيع الطاقة النووية لتصل إلى ما مقداره 125 مليار دولار سنويا، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون حول العالم.
ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن الاستثمار العالمي في الطاقة النووية يجب أن يصل إلى 125 مليار دولار سنويًا مقارنة بنحو 50 مليار دولار، تم استثمارها سنويا بين عامي 2017 و2023، وذلك لتلبية توقعات الوكالة لأعلى سيناريو للقدرة النووي بحلول عام 2050.
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وأضاف أن الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة القدرة ثلاث مرات، والذي تعهدت بالعمل عليه أكثر من 20 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، فسيتطلب استثمارات سنوية تزيد عن 150 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تلعب القدرة النووية دورًا رئيسيًا، حيث تشير توقعات الوكالة إلى إمكانية زيادة قدرتها بمقدار 2.5 ضعف بحلول منتصف القرن.
وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إلى أن التكاليف الأولية لإنشاء محطات الطاقة النووية قد تكون تحديا، خاصة في الاقتصادات السوقية والدول النامية، داعيا القطاع الخاص والمؤسسات المالية للمساهمة بشكل أكبر في تمويل هذه المشروعات.
وأوضح أن الوكالة تتعاون مع البنوك التنموية متعددة الأطراف لتوسيع خيارات التمويل المتاحة للدول النامية عند الاستثمار في الطاقة النووية.
ويبرز التقرير أيضا الطرق الممكنة لجذب تمويل القطاع الخاص، حيث أبدت 14 مؤسسة مالية كبرى اهتمامًا بتمويل المشاريع الجديدة خلال حدث أقيم في أسبوع المناخ بنيويورك الشهر الماضي.
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