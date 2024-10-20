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تقرير: العالم بحاجة إلى 125 مليار دولار سنويًا للتوسع في الطاقة النووية

10/20/2024 4:24:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحاجة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات لتحقيق أهداف توسيع الطاقة النووية لتصل إلى ما مقداره 125 مليار دولار سنويا، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون حول العالم.

ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن الاستثمار العالمي في الطاقة النووية يجب أن يصل إلى 125 مليار دولار سنويًا مقارنة بنحو 50 مليار دولار، تم استثمارها سنويا بين عامي 2017 و2023، وذلك لتلبية توقعات الوكالة لأعلى سيناريو للقدرة النووي بحلول عام 2050.

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وأضاف أن الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة القدرة ثلاث مرات، والذي تعهدت بالعمل عليه أكثر من 20 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، فسيتطلب استثمارات سنوية تزيد عن 150 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تلعب القدرة النووية دورًا رئيسيًا، حيث تشير توقعات الوكالة إلى إمكانية زيادة قدرتها بمقدار 2.5 ضعف بحلول منتصف القرن.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إلى أن التكاليف الأولية لإنشاء محطات الطاقة النووية قد تكون تحديا، خاصة في الاقتصادات السوقية والدول النامية، داعيا القطاع الخاص والمؤسسات المالية للمساهمة بشكل أكبر في تمويل هذه المشروعات.

وأوضح أن الوكالة تتعاون مع البنوك التنموية متعددة الأطراف لتوسيع خيارات التمويل المتاحة للدول النامية عند الاستثمار في الطاقة النووية.

ويبرز التقرير أيضا الطرق الممكنة لجذب تمويل القطاع الخاص، حيث أبدت 14 مؤسسة مالية كبرى اهتمامًا بتمويل المشاريع الجديدة خلال حدث أقيم في أسبوع المناخ بنيويورك الشهر الماضي.

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