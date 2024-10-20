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المغرب.. وقفة منددة بالإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة

10/20/2024 4:17:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدار البيضاء / PNN - شارك العشرات من المغاربة، مساء أمس السبت، في وقفة بمدينة الدار البيضاء (غرب)، تضامنا مع فلسطين ولبنان، منددين باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وندد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية)، بالمجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين.

وردد المتضامنون شعارات تشيد بالصمود الفلسطيني، وأخرى تنتقد غياب إسناد فلسطين، مقابل الدعم المستمر لإسرائيل من جانب الدول الغربية.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: "من بيروت لغزة.. مقاومة وعزة"، و"كلنا فداء، مقاومة صامدة"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع "، و"المغرب وفلسطين، شعب واحد ومش شعبين ".

كما حملوا لافتات كتب على بعضها: "لو تدري من جاع يا عمر"، و"التطبيع خيانة".


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