المغرب.. وقفة منددة بالإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدار البيضاء / PNN - شارك العشرات من المغاربة، مساء أمس السبت، في وقفة بمدينة الدار البيضاء (غرب)، تضامنا مع فلسطين ولبنان، منددين باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وندد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية)، بالمجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين.
وردد المتضامنون شعارات تشيد بالصمود الفلسطيني، وأخرى تنتقد غياب إسناد فلسطين، مقابل الدعم المستمر لإسرائيل من جانب الدول الغربية.
ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: "من بيروت لغزة.. مقاومة وعزة"، و"كلنا فداء، مقاومة صامدة"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع "، و"المغرب وفلسطين، شعب واحد ومش شعبين ".
كما حملوا لافتات كتب على بعضها: "لو تدري من جاع يا عمر"، و"التطبيع خيانة".
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