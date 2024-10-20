الاحتلال يجرف أراضي على مدخل سبسطية

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس 20-10-2024 وفا- جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي قرب مدخل بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن جرافة تابعة لجيش الاحتلال قامت بأعمال تجريف قرب مدخل البلدة المؤدي للموقع الأثري.
وذكر أن البلدة تتعرض لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى المستعمرين بشكل متكرر وممنهج، وذلك بهدف
السيطرة على الموقع الأثري.
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