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الاحتلال يجرف أراضي على مدخل سبسطية

10/20/2024 4:17:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس 20-10-2024 وفا- جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي قرب مدخل بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن جرافة تابعة لجيش الاحتلال قامت بأعمال تجريف قرب مدخل البلدة المؤدي للموقع الأثري.

وذكر أن البلدة تتعرض لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى المستعمرين بشكل متكرر وممنهج، وذلك بهدف
السيطرة على الموقع الأثري.

MENAFN20102024000205011050ID1108798942

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