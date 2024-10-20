الاحتلال يحتجز شابا على حاجز عين سينيا شمال رام الله
التاريخ
10/20/2024 4:17:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً على حاجز عين سينيا العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت شاباً -لم تعرف هويته بعد-، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا العسكري.
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