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الاحتلال يحتجز شابا على حاجز عين سينيا شمال رام الله

10/20/2024 4:17:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً على حاجز عين سينيا العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت شاباً -لم تعرف هويته بعد-، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا العسكري.

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