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محافظ الخليل يعلن انطلاق حملة فزعة لمساندة المزارعين في قطف الزيتون

10/20/2024 4:17:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أطلق محافظ الخليل خالد دودين اليوم الأحد، فعاليات الحملة الوطنية لقطف الزيتون (فزعة) في محافظة الخليل، بحضور مدراء الزراعة بالخليل، وعدد من البلديات وممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وانطلقت الحملة من بلدة بيت اولا غرب الخليل، خلال جولة استهدفت معصرة النشاش بالبلدة، ومساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون في الاراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وقال المحافظ "اليوم نعلن أننا جميعا بجانب المزارع الفلسطيني، وكما كانت أشجار الزيتون على مدار التاريخ شاهدة على نضالات شعبنا ودمائه التي روت هذه الأرض، نجدد العهد بأن كل المحاولات لتهجير وتهويد أرضنا ستسقط".

وأكد ضرورة مشاركة أبناء المحافظة والمؤسسات في هذه الحملة، لما تمثله من رمزية وطنية وتحدي لمخططات الاحتلال التهويدية الرامية للسيطرة على الأرض وتهجير أهلها منها.

يذكر أن حملة "فزعة" لقطف الزيتون والتي تنظم على مستوى الوطن من قبل وزارة الزراعة، تأتي في سياق دعم ومساندة المزارعين في قطف الزيتون، خصوصا في المناطق المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري والمستعمرات.

MENAFN20102024000205011050ID1108798939

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