محافظ الخليل يعلن انطلاق حملة فزعة لمساندة المزارعين في قطف الزيتون

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - أطلق محافظ الخليل خالد دودين اليوم الأحد، فعاليات الحملة الوطنية لقطف الزيتون (فزعة) في محافظة الخليل، بحضور مدراء الزراعة بالخليل، وعدد من البلديات وممثلين عن الأجهزة الأمنية.
وانطلقت الحملة من بلدة بيت اولا غرب الخليل، خلال جولة استهدفت معصرة النشاش بالبلدة، ومساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون في الاراضي المهددة بالاستيلاء عليها.
وقال المحافظ "اليوم نعلن أننا جميعا بجانب المزارع الفلسطيني، وكما كانت أشجار الزيتون على مدار التاريخ شاهدة على نضالات شعبنا ودمائه التي روت هذه الأرض، نجدد العهد بأن كل المحاولات لتهجير وتهويد أرضنا ستسقط".
وأكد ضرورة مشاركة أبناء المحافظة والمؤسسات في هذه الحملة، لما تمثله من رمزية وطنية وتحدي لمخططات الاحتلال التهويدية الرامية للسيطرة على الأرض وتهجير أهلها منها.
يذكر أن حملة "فزعة" لقطف الزيتون والتي تنظم على مستوى الوطن من قبل وزارة الزراعة، تأتي في سياق دعم ومساندة المزارعين في قطف الزيتون، خصوصا في المناطق المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري والمستعمرات.
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