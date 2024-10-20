ضم لواء احتياط جديد.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - اتخذ الجيش الإسرائيلي قرارًا بتوسيع عملياته العسكرية الجارية في جنوب لبنان، من خلال ضم "لواء احتياط" جديد، اليوم الأحد، للقوات البرية المتوغلة في مناطق جنوب لبنان.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيضم "لواءَ احتياطٍ" إضافيًّا اليوم للمشاركة في العمليات البرية الجارية في جنوب لبنان ضد "حزب الله".
وحول العمليات الجارية، قال الجيش إن "المناورة البرية في جنوب لبنان مستمرة. تعمل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفرق 146، 91، 36 و98 على تدمير البنى التحتية للحزب، والقضاء على المقاومين، ومصادرة الأسلحة التي تم العثور عليها".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في أبعد نقطة في الجنوب اللبناني وصلت إليها قوات جيش الدفاع لغاية الآن في إطار العملية البرية: قوات الفرقة الـ98 تدمر مقر قيادة لحزب الله وتعثر على وسائل قتالية كثيرة".
وأضاف: "تجري العمليات القتالية لقوات الفرقة الـ98 ومنها الفرق القتالية اللوائية التابعة للواء الـ7 وللواء الـ55، ولواء المظليين ولواء الكوماندوز، ووحدة "يهالوم"، في بضع مناطق بعمق الجنوب اللبناني فوق الأرض وتحتها".
وتابع: "داهمت قوات الفريق القتالي للواء الـ7 مقر قيادة لحزب الله وغرفة عمليات لنقاط مراقبة كانت تراقب بلدات إصبع الجليل، حيث عثرت على عبوات ناسفة وأسلحة ووسائل استخبارية تابعة للحزب، وقامت بتدميرها".
ولفت إلى أن "قوات الفريق القتالي للواء الـ55 عثرت على عشرات الوسائل القتالية، ومنها قذائف صواريخ الكورنيت والعبوات الناسفة وقواذف الصواريخ وعشرات قذائف الآر بي جي وغيرها من الوسائل القتالية وقامت بتدميرها".
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