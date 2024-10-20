ضم لواء احتياط جديد.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اتخذ الجيش الإسرائيلي قرارًا بتوسيع عملياته العسكرية الجارية في جنوب لبنان، من خلال ضم "لواء احتياط" جديد، اليوم الأحد، للقوات البرية المتوغلة في مناطق جنوب لبنان.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيضم "لواءَ احتياطٍ" إضافيًّا اليوم للمشاركة في العمليات البرية الجارية في جنوب لبنان ضد "حزب الله".

وحول العمليات الجارية، قال الجيش إن "المناورة البرية في جنوب لبنان مستمرة. تعمل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفرق 146، 91، 36 و98 على تدمير البنى التحتية للحزب، والقضاء على المقاومين، ومصادرة الأسلحة التي تم العثور عليها".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في أبعد نقطة في الجنوب اللبناني وصلت إليها قوات جيش الدفاع لغاية الآن في إطار العملية البرية: قوات الفرقة الـ98 تدمر مقر قيادة لحزب الله وتعثر على وسائل قتالية كثيرة".

وأضاف: "تجري العمليات القتالية لقوات الفرقة الـ98 ومنها الفرق القتالية اللوائية التابعة للواء الـ7 وللواء الـ55، ولواء المظليين ولواء الكوماندوز، ووحدة "يهالوم"، في بضع مناطق بعمق الجنوب اللبناني فوق الأرض وتحتها".

وتابع: "داهمت قوات الفريق القتالي للواء الـ7 مقر قيادة لحزب الله وغرفة عمليات لنقاط مراقبة كانت تراقب بلدات إصبع الجليل، حيث عثرت على عبوات ناسفة وأسلحة ووسائل استخبارية تابعة للحزب، وقامت بتدميرها".

ولفت إلى أن "قوات الفريق القتالي للواء الـ55 عثرت على عشرات الوسائل القتالية، ومنها قذائف صواريخ الكورنيت والعبوات الناسفة وقواذف الصواريخ وعشرات قذائف الآر بي جي وغيرها من الوسائل القتالية وقامت بتدميرها".