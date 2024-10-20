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محافظ نابلس يعلن البدء بإعادة ترميم المنازل التي تم حرقها في جالود

10/20/2024 4:17:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أعلن محافظ نابلس غسان دغلس اليوم الأحد،
البدء بإعادة ترميم المنازل التي تم حرقها في قرية جالود جنوب نابلس، بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ
على المنازل التي تعرضت لأعمال الحرق والتكسير من قبل المستعمرين في قرية جالود، جنوب نابلس.

ورافق دغلس في الجولة التي شملت زيارة المصابين جراء اعتداء المستعمرين،
وبعض من أهالي القرية أثناء قطف ثمار الزيتون،
رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد، ومدير هيئة الجدار والاستيطان في الشمال مراد اشتيوي، ومدير تربية جنوب نابلس سامر الجمل، ومجموعة من المتضامنين الأجانب، الذين أكدوا جميعهم وقوفهم الى جانب أهالي القرية ضد ما تتعرض له من استيطان وهجمات متعمدة.

واستنكر
دغلس لهذه الأعمال التخريبية، واصفًا إياها بأنها جزء من سياسة ممنهجة لترويع السكان الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة أراضيهم.

وأكد حج محمد، أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار محاولات المستعمرين الاستيلاء على المزيد من أراضي القرية.

من جانبه، أشار اشتيوي إلى تصاعد الهجمات الاستيطانية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في مواجهة هذه الجرائم.

وكانت قرية
جالود جنوب نابلس، تعرضت لاعتداء مستعمرين يوم أمس السبت، أدى لإصابة مواطنين اثنين بجروح، وحرق ثلاثة منازل ومزرعة دواجن
وقتل عددا من مواشي.

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