القدس.. أكثر من 40 ألف متضرر من عمليات الهدم خلال عام

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - تضرر أكثر من 40 ألف مواطن من عمليات الهدم الإسرائيلية التي نفذت في المدينة الفلسطينية المقدسة المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتفيد معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) ، بأن سلطات الاحتلال هدمت في القدس 226 منزلا ومنشأة، وهو ما أدى إلى تهجير 621 فلسطينيا، وتضرر 40 ألفا و767 آخرين.

ويوضح المكتب الأممي أن من بين المنشآت المهدومة 125 منزلا مأهولا و28 وحدة سكنية غير مأهولة، و39 منشأة تساعد أصحابها في توفير سبل العيش، و34 منشأة زراعية.

أما عن السبب فقد هدمت أغلب المنشآت بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال بواقع 218 منشأة.

ووفق "أوتشا" فإن عمليات الهدم نفذت في 24 بلدة وحيا في القدس لكنها تركزت أكثر في حي جبل المكبر واستهدفت 37 منزلا ومنشأة منها 21 منزلا مأهولا، ثم بلدة سلوان بواقع 31 منشأة منها 21 منزلا مأهولا، ثم بلدات الولجة وبيت حنينا والعيسوية وباقي بلدات وأحياء القدس الشريف.

وبالتزامن مع بدء الحرب على غزة، وسع جيش الاحتلال عملياته في مدينة القدس مخلفا 79 شهيدا فلسطينيا ونحو 268 جريحا إضافة إلى 1828 حالة اعتقال، وفق توثيق محافظة القدس.