القدس.. أكثر من 40 ألف متضرر من عمليات الهدم خلال عام

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - تضرر أكثر من 40 ألف مواطن من عمليات الهدم الإسرائيلية التي نفذت في المدينة الفلسطينية المقدسة المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتفيد معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) ، بأن سلطات الاحتلال هدمت في القدس 226 منزلا ومنشأة، وهو ما أدى إلى تهجير 621 فلسطينيا، وتضرر 40 ألفا و767 آخرين.
ويوضح المكتب الأممي أن من بين المنشآت المهدومة 125 منزلا مأهولا و28 وحدة سكنية غير مأهولة، و39 منشأة تساعد أصحابها في توفير سبل العيش، و34 منشأة زراعية.
أما عن السبب فقد هدمت أغلب المنشآت بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال بواقع 218 منشأة.
ووفق "أوتشا" فإن عمليات الهدم نفذت في 24 بلدة وحيا في القدس لكنها تركزت أكثر في حي جبل المكبر واستهدفت 37 منزلا ومنشأة منها 21 منزلا مأهولا، ثم بلدة سلوان بواقع 31 منشأة منها 21 منزلا مأهولا، ثم بلدات الولجة وبيت حنينا والعيسوية وباقي بلدات وأحياء القدس الشريف.
وبالتزامن مع بدء الحرب على غزة، وسع جيش الاحتلال عملياته في مدينة القدس مخلفا 79 شهيدا فلسطينيا ونحو 268 جريحا إضافة إلى 1828 حالة اعتقال، وفق توثيق محافظة القدس.
MENAFN20102024000205011050ID1108798934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.