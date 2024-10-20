إدارة المعابر: تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة للأسبوع الحالي

وأوضحت أن المعبر سيعمل يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء حتى الساعة الرابعة عصرا، والأربعاء 23-10-2024 حتى الساعة 12:30 ظهرا، ويوم الخميس 24-10-2024 حتى الرابعة عصرا، والجمعة 25-10-2024 حتى 12:30 ظهرا.

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