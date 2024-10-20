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إدارة المعابر: تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة للأسبوع الحالي

10/20/2024 4:17:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأحد، عن تغيير مواعيد العمل على معبر الكرامة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت أن المعبر سيعمل يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء حتى الساعة الرابعة عصرا، والأربعاء 23-10-2024 حتى الساعة 12:30 ظهرا، ويوم الخميس 24-10-2024 حتى الرابعة عصرا، والجمعة 25-10-2024 حتى 12:30 ظهرا.

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