نحن نحترق.. آخر أعمال الفنانة الفلسطينية محاسن الخطيب قبل استشهادها في جباليا

MENAFN - Amman Net) (محاسن من غزة.. صامدة بالشمال) هكذا تعرف الفلسطينية محاسن الخطيب نفسها على حسابها عبر منصة إنستغرام، ذلك الحساب الزاخر بالرسوم والأعمال الفنية التي رسمتها أنامل الشابة الصغيرة خلال السنوات الماضية، والتي تبدلت من رسوم طفولية مستوحاة من شخصيات ديزني والفنانين المفضلين، إلى جحيم الواقع في غزة خلال العام الماضي، حتى كان آخر عمل لها يحمل عنوان "نحن نحترق" والذي علقت عليه محاسن قبل استشهادها بساعات وقالت "قل لي ما شعورك عندما ترى أحدا يحترق..".

استشهدت محاسن قبل ساعات في الغارات الإسرائيلية على جباليا الليلة الماضية. وقبل ساعات قليلة من استشهادها، قامت بتحميل عمل فني لتخليد ذكرى شعبان الدلو، الذي أحرق حيا الأسبوع الماضي عندما تسببت غارة جوية إسرائيلية في اندلاع حريق في مجمع مستشفى الأقصى حيث يقيم النازحون.

وفي منشور آخر تضمن مقطع فيديو للحريق، كتبت محاسن "شفنا الناس بتولع شفنا الناس محدش قاعد يساعد شفنا الناس بتموت قدام عينيا.. الرحمة من الله علينا".

ونعت مؤسسة "رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام" الفنانة الفلسطينية في بيان لها جاء فيه "تنعى مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام الفنانة التشكيلية محاسن الخطيب، التي ارتقت شهيدة من جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزلها في شمالي غزة، حيث بقيت صامدة ترفض التهجير والنزوح".

وأضاف البيان "الفنانة الإنسانة تركت قبل رحيلها وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة أثرا فنيا وطنيا خالدا، وقدمت أعمالا فنية رقمية تلامس واقعنا وجراحنا وحريتنا. شاركت الفنانة محاسن في محطات مهمة من معارض وأنشطة مؤسسة رواسي فلسطين الوطنية، وبرحيلها فقدنا شخصا مبدعا ومتألقا في إيصال رسالة شعبه وقضيته عبر أعمالها الفنية".

وفي ختام البيان أكدت مؤسسة رواسي "ستبقى ألوانكِ يا محاسن، ترسمُ لوحة الحرية".

ونعى الفنانة الفلسطينية متابعوها بأسى، فقال سلمان "نعرف أن حياتهم الحقيقية بدأت الآن وراحتهم وسعادتهم ابتدت بعد استشهادهم.. الله يتقبلهم وينتقم من كل من ظلمهم".

وكتبت إحدى المتابعات "قرأت أنك كنت في شمال غزة، وجئت لأتفقد حسابك وما زالت القصص فيه، فموتك عذب لدرجة أن صدى صوتك الرقمي لا يزال ينبض بالحياة! بالأمس فقط، قمت بنشر قصص عن أحدث أعمالك الفنية! واليوم رحلت.. إنه لأمر غريب أن تكتشف فنانة، وفي نفس الوقت تكتشف أنها ماتت ظلما".

وكتبت متابعة أخرى "المبدعة محاسن بالجنة بإذن الله. آخر رسمة رسمتيها ما كنتي بتعرفي أنك حتكوني بعده! والله نحن مش أرقام يا عالم افهموا حسبنا الله ونعم الوكيل".

خلال السنوات الماضية نشرت محاسن الخطيب البهجة بأعمالها الفنية، حتى في اللحظات الحالكة كانت ترسم الابتسامة بنشر يوميات أسرتها تحت القصف وظروف الحرب القاسية، لكن آخر ما نشرته الفنانة الفلسطينية قبل استشهادها حمل الكثير من الألم والذي وصفته بـ"ليال صعبة".

ويتعرض شمال غزة للحصار، وانقطاع الاتصالات والقصف العنيف، وجثث القتلى متناثرة في الشوارع، والعديد من الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض. إن عدم القدرة على التواصل يمنع سيارات الإسعاف من القدوم لعلاج الجرحى.